Um dia após realizar o sonho de inaugurar um trailer de lanches, a empreendedora Priscila dos Santos sofreu uma grande perda. O equipamento pegou fogo no último sábado (28), por volta das 22h, após um acidente envolvendo gás e óleo, e teve perda total. O caso ocorreu no Jardim TV, em Bauru, em uma praça localizada nas proximidades da quadra 1 da rua Luís Rosa de Lima.

O trailer havia sido inaugurado na véspera, na sexta-feira (27), após um período de planejamento, investimento e muito trabalho de Priscila e do marido. O equipamento era alugado, não possuía seguro e está avaliado em cerca de R$ 23 mil, valor que agora a família terá que arcar. No incêndio, também foram destruídos equipamentos essenciais recém-adquiridos para o funcionamento do negócio, como chapa, freezer, geladeira e diversos utensílios.

“Perdemos tudo. Até a chave do meu carro ficou dentro do trailer. Fizemos compras parceladas no crédito, algumas até em nome de outras pessoas. Tiramos dinheiro de onde não podíamos e, com esse prejuízo, não chegamos a pagar sequer a primeira parcela. É uma situação muito frustrante. Tenho chorado muito e não sinto vontade de sair de casa”, relata.