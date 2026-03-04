A Prefeitura de Bauru promove a abertura oficial do "Mulheres em Movimento" nesta quarta-feira (4), às 18h, na feira livre do Parque Vitória Régia. A iniciativa marca o início das atividades do Mês da Mulher no município e reúne ações voltadas à valorização, ao protagonismo e ao fortalecimento das mulheres em diferentes áreas.
A abertura contará com serviços de saúde, ações de conscientização, distribuição de brindes e um painel especial com mulheres convidadas, que abordarão temas como saúde, empreendedorismo, esporte e comunicação, promovendo diálogo, troca de experiências e inspiração para o público presente.
O evento integra ações desenvolvidas pela Prefeitura de Bauru em parceria com diversas secretarias, conselhos e instituições, consolidando uma programação transversal que atende a diferentes perfis de mulheres e amplia o acesso a serviços, informações e oportunidades. As atividades do ‘Mulheres em Movimento’ se estenderão por todo o mês de março, em diferentes pontos da cidade, e a programação completa será divulgada nos próximos dias.
Além das ações institucionais, a abertura contará com apresentações artísticas, reforçando o caráter cultural e integrador da iniciativa. A noite será encerrada com o show 'Nossas Mulheres’, da cantora Denise Amaral, que presta homenagem às mulheres com repertório dedicado a grandes personalidades da música brasileira. A apresentação foi contemplada pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), da Secretaria de Cultura, com recursos federais voltados ao fomento da cultura e da arte.
No show, Denise Amaral interpretará sucessos eternizados por ícones da canção brasileira, como Elis Regina, Maria Bethânia, Gal Costa, Clara Nunes, Alcione e Elza Soares, celebrando a força, a sensibilidade e o protagonismo feminino na música. Com presença de palco consolidada ao longo de quatro décadas, a artista promete uma noite de emoção e memória afetiva, transitando por diferentes estilos da MPB, do samba, do romantismo às canções de resistência, evidenciando a diversidade e a riqueza da produção musical feminina no Brasil.