Consolidado como o maior de Bauru, o Bloquinho Üne realizou sua maior edição histórica no último sábado (28), no Recinto Melo Moraes. O evento superou as expectativas ao reunir um grande público que aderiu em peso à proposta de fantasias, transformando o recinto em um cenário festivo embalado por uma mistura de ritmos que passou pelo axé, sertanejo, funk e música eletrônica.

Com a presença do trio elétrico ditando o ritmo, a festa manteve a energia elevada do início ao fim, confirmando o sucesso da organização e da curadoria musical.

VEJA AS FOTOS ABAIXO: