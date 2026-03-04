04 de março de 2026
CHECK-IN

Bloquinho Üne consolida maior edição de sua história em Bauru

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Fotos: Mescla/André Sandeiro
Mescla/André Sandeiro
Consolidado como o maior de Bauru, o Bloquinho Üne realizou sua maior edição histórica no último sábado (28)
Consolidado como o maior de Bauru, o Bloquinho Üne realizou sua maior edição histórica no último sábado (28)

Consolidado como o maior de Bauru, o Bloquinho Üne realizou sua maior edição histórica no último sábado (28), no Recinto Melo Moraes. O evento superou as expectativas ao reunir um grande público que aderiu em peso à proposta de fantasias, transformando o recinto em um cenário festivo embalado por uma mistura de ritmos que passou pelo axé, sertanejo, funk e música eletrônica.

Com a presença do trio elétrico ditando o ritmo, a festa manteve a energia elevada do início ao fim, confirmando o sucesso da organização e da curadoria musical.

VEJA AS FOTOS ABAIXO:

