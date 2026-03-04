A Polícia Militar de Bauru deteve um casal por desacato e lesão corporal nesta terça-feira (3), durante uma ocorrência de rotina envolvendo a abordagem de um suspeito de tráfico de drogas, por volta de 18h30, na rua Treze, no Ferradura Mirim. Segundo consta no boletim de ocorrência (BO), a esposa do indivíduo abordado não aceitou a ação policial e avançou contra a equipe, desferindo, inclusive, um soco em um dos agentes de segurança.

Diante disso, ainda conforme o BO, o marido dela também desacatou os policiais, e ambos foram detidos com uso de força policial. Eles foram encaminhados ao Plantão Policial, onde prestaram depoimento e foram liberados após a elaboração do registro da ocorrência. Uma pequena quantidade de drogas foi encontrada próxima ao suspeito, contudo, não foi possível associá-lo aos entorpecentes. Após serem ouvidas, as partes foram liberadas.