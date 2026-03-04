Pouco mais de 5 quilos da droga skunk foram apreendidos no início da noite desta terça-feira (3) pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (FICCO/SP), na rodovia Marechal Rondon, no km 447, em Lins.

Durante a Operação Impacto, a equipe abordou um VW/Fox no km 447,600 da SP-300, em Lins. Ao vistoriar o automóvel, os policiais localizaram, atrás do banco do passageiro dianteiro, um saco contendo 10 pacotes de skunk, que totalizaram 5,516 quilos.

O homem que dirigia o carro não possuía antecedentes criminais. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal de Bauru, onde o flagrante foi registrado, permanecendo o suspeito preso.