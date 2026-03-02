02 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
VANDALISMO

Homem é preso após quebra-quebra na rodoviária de Bauru; VÍDEO

Por Laura Reis - Estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Mateus Ferreira
O homem quebrou com as mãos o vidro de um carro que estava estacionado no terminal rodoviário
O homem quebrou com as mãos o vidro de um carro que estava estacionado no terminal rodoviário

Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite deste domingo (1), por volta das 20h, após vandalizar as dependências do terminal rodoviário de Bauru. Durante a ação, o cidadão desferiu socos e quebrou seis vidros de portas do corredor administrativo da Emdurb. Em seguida, caminhou até o estacionamento e quebrou, com as próprias mãos, o vidro de um carro que estava estacionado no local.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o autor em flagrante. A Polícia Científica (perícia) compareceu para avaliar os estragos e o caso foi registrado em boletim de ocorrência (BO).

Em nota, a Emdurb repudiou o ato de vandalismo contra o patrimônio público. A empresa municipal também informou que assumirá a responsabilidade pelos danos causados ao veículo particular e que o proprietário do carro já foi notificado sobre o ressarcimento.

O JC entrou em contato com a Emdurb para obter mais informações sobre o projeto em andamento que prevê o fechamento do Terminal Rodoviário, com o objetivo de reforçar a segurança, melhorar a organização do espaço e oferecer mais proteção à população. Em nota, a autarquia informou que estuda alternativas para viabilizar a iniciativa e que novos detalhes deverão ser divulgados após a conclusão das análises técnicas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários