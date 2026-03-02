Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite deste domingo (1), por volta das 20h, após vandalizar as dependências do terminal rodoviário de Bauru. Durante a ação, o cidadão desferiu socos e quebrou seis vidros de portas do corredor administrativo da Emdurb. Em seguida, caminhou até o estacionamento e quebrou, com as próprias mãos, o vidro de um carro que estava estacionado no local.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o autor em flagrante. A Polícia Científica (perícia) compareceu para avaliar os estragos e o caso foi registrado em boletim de ocorrência (BO).

Em nota, a Emdurb repudiou o ato de vandalismo contra o patrimônio público. A empresa municipal também informou que assumirá a responsabilidade pelos danos causados ao veículo particular e que o proprietário do carro já foi notificado sobre o ressarcimento.