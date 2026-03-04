O debate sobre inclusão escolar avançou no discurso, mas ainda patina na prática. O número de diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) cresce, as salas de aula estão mais diversas e os professores mais pressionados, mas seguimos insistindo em soluções superficiais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o TEA afeta cerca de 1 em cada 100 crianças no mundo. O TDAH atinge aproximadamente 5% da população infantil global. Nos Estados Unidos, dados do Centers for Disease Control and Prevention indicam que 1 em cada 36 crianças foi diagnosticada com autismo. No Brasil, embora ainda faltem levantamentos nacionais consolidados e atualizados, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já identificou crescimento no número de estudantes que necessitam de atendimento educacional especializado.

Esses números não são abstratos. Eles estão sentados nas carteiras das escolas. Estão nas famílias que relatam crises sensoriais frequentes. Estão nos professores que não sabem como manter a atenção de um aluno que se dispersa a cada estímulo externo. E aqui está o ponto central: não há aprendizagem possível sem regulação emocional. Muitas vezes, comportamentos como agitação, impulsividade, isolamento ou explosões emocionais são tratados como indisciplina. Mas, em grande parte dos casos envolvendo TEA e TDAH, o que existe é desorganização interna diante de excesso de estímulos, dificuldade de previsibilidade e sobrecarga sensorial. Antes de exigir desempenho acadêmico, é preciso organizar o cérebro. É nesse contexto que a arte precisa deixar de ser vista como atividade complementar e passar a ser compreendida como ferramenta pedagógica estruturada.

Quando utilizamos música com ritmo constante e repetição planejada, por exemplo, criamos um padrão previsível que auxilia na organização neural. Crianças com TDAH, que apresentam dificuldade de atenção sustentada em aulas exclusivamente expositivas, frequentemente conseguem manter foco por mais tempo quando o conteúdo é mediado por ritmo, batidas marcadas ou sequências sonoras estruturadas.