Independente

O vereador Junior Rodrigues (PSD) reafirmou nesta terça-feira (3) de manhã, em entrevista ao programa Cidade 360, sua posição de independência em relação ao governo municipal, do qual já foi até líder na Câmara, no mandato anterior. Perguntado sobre como se posiciona, ele respondeu: “Não sou oposição nem situação, tenho independência, aquilo que acho que vai ser bom para a cidade, sou favorável; o que acho que vai prejudicar, voto contra, como a concessão do lixo, por exemplo”. As entrevistas das terças-feiras do 360 são reservadas aos vereadores para discussão da sessão do dia anterior, entre outros assuntos.

‘Governo perdido...’

Sobre o momento da gestão da prefeita Suéllen Rosim (PSD), a avaliação de Junior Rodrigues não é das melhores. “No primeiro mandato, se ajusta a casa, e dá para entender a falta de entregas. Mas vejo neste segundo mandato um governo perdido, um governo que ainda não se achou. Havia uma expectativa melhor para o segundo mandato porque é quando você faz os ajustes, planejamento e entregas necessárias, mas é algo que a gente não tem visto”, disse o Junior Rodrigues, pré-candidato a deputado estadual na eleição de 4 de outubro.

Reunião de Lideranças

"Um momento de diálogo, alinhamento e fortalecimento de ideias em prol da nossa cidade". Esse foi o motivo do encontro promovido pela família Rosim na noite desta terça-feira (3), no Espaço Hope, nos Altos da Cidade. Além da prefeita Suéllen Rosim (PSD), sua mãe Lúcia, o pai Dozimar e o secretário de Governo, Renato Purini, estiveram presentes. Também os vereadores Beto Móveis (Republicanos), Miltinho Sardin (PSD) e Marcelo Afonso (PSD), os secretários de governo, o prefeito de Agudos, Rafael Lima (Republicanos); o vice-prefeito de Piratininga, Juninho Faria (Republicanos); entre outros. Aberta por Dozimar, o parte formal do encontro começou às 19h40 e acabou por volta de 20h30. Depois, confraternização.