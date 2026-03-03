O jovem de 24 anos que morreu no início da manhã desta segunda-feira (2), no Hospital de Base (HB) de Bauru, vítima de politrauma grave, havia sofrido um acidente de moto no início da noite de domingo (1), em uma estrada rural em Brotas. O corpo de Lucas Donizete Gonçalves foi sepultado nesta terça-feira (3), às 10h, no Cemitério Municipal de Brotas.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o HB informou ao plantão policial de Bauru que o jovem deu entrada na unidade "sem pulsos centrais", com as "pupilas não reagentes à luz", e "não responsivo aos estímulos" e que a causa possível do óbito seria politrauma grave. A ocorrência foi registrada como morte acidental.

No boletim de ocorrência (BO), não constavam informações sobre horário, local e dinâmica do acidente, mas a reportagem conseguiu apurar, nesta terça-feira, que o fato ocorreu por volta das 18h30 de domingo, em uma estrada que liga Brotas a Dourado, na zona rural, e envolveu a moto da vítima e um automóvel.