POSSE ILEGAL

Baep prende homem com arma já disparada em bairro de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
Arma apreendida pelo 13.º Baep de Bauru
Arma apreendida pelo 13.º Baep de Bauru

Uma equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Bauru prendeu um indivíduo no Parque Jaraguá, neste domingo (1), pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Foi apreendido com ele um revólver calibre 38 municiado com quatro projéteis intactos, um já disparado e uma munição picotada. A data, o local e o motivo deste disparo não foi informado, mas será investigado.

Segundo o Baep, os policiais receberam denúncia de que o indivíduo estaria no bairro com uma arma de fogo. Ao encontrar o rapaz com as características descritas pelo denunciante, foi feita revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado inicialmente em suas vestes. Contudo, de acordo com o Baep, ao ser informado sobre o teor da denúncia, o abordado indicou aos policiais o local onde havia escondido a arma.

No ponto indicado, segundo a PM, os militares localizaram e apreenderam a arma e encaminharam o suspeito para o Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

