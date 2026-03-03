03 de março de 2026
EM MACATUBA

Adolescente foge após acidente e moto adulterada é apreendida

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Em vistoria preliminar, foram identificados indícios de adulteração nos sinais identificadores, especialmente na placa, que foi modificada com uso de fita adesiva
Em vistoria preliminar, foram identificados indícios de adulteração nos sinais identificadores, especialmente na placa, que foi modificada com uso de fita adesiva

Macatuba - Em Macatuba (46 quilômetros de Bauru), um adolescente em uma motocicleta desrespeitou ordem de parada da Polícia Militar (PM), bateu em um carro estacionado e fugiu a pé, mas acabou detido posteriormente. A moto, com indícios de adulteração, foi apreendida.

O fato ocorreu no domingo (1). Durante patrulhamento pela rua Márcia Rosa Nascimento Hercos, a equipe policial avistou o condutor da motocicleta trafegando com o capacete irregular, apoiado sobre sua testa, e sem a devida fixação.

Diante da infração, os policiais iniciaram acompanhamento e deram ordem de parada, mas ele fugiu, perdeu o controle da direção e atingiu um carro estacionado. Na sequência, condutor e passageiro abandonaram a moto e fugiram a pé.

A equipe permaneceu no local para preservar o veículo e acionou o Copom. Em vistoria preliminar, foram identificados indícios de adulteração nos sinais identificadores, especialmente na placa, que foi modificada com uso de fita adesiva.

Outra viatura foi acionada para auxiliar nas diligências, mas o suspeito não foi localizado. Posteriormente, os policiais receberam a informação de que ele estaria nas proximidades da base policial. Detido, o adolescente foi levado ao plantão policial, ouvido e liberado. A moto foi apreendida e passará por perícia.

