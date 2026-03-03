Macatuba - Em Macatuba (46 quilômetros de Bauru), um adolescente em uma motocicleta desrespeitou ordem de parada da Polícia Militar (PM), bateu em um carro estacionado e fugiu a pé, mas acabou detido posteriormente. A moto, com indícios de adulteração, foi apreendida.

O fato ocorreu no domingo (1). Durante patrulhamento pela rua Márcia Rosa Nascimento Hercos, a equipe policial avistou o condutor da motocicleta trafegando com o capacete irregular, apoiado sobre sua testa, e sem a devida fixação.

Diante da infração, os policiais iniciaram acompanhamento e deram ordem de parada, mas ele fugiu, perdeu o controle da direção e atingiu um carro estacionado. Na sequência, condutor e passageiro abandonaram a moto e fugiram a pé.