A Polícia Militar (PM), por meio do Policiamento Rodoviário, está intensificando as fiscalizações no perímetro urbano dos municípios da região com o emprego estratégico do Programa de Policiamento com Motocicletas. A medida, segundo a corporação, amplia a presença policial em corredores de trânsito, acessos rodoviários e áreas de maior circulação de veículos, fortalecendo a prevenção e a repressão a infrações administrativas e crimes praticados nas rodovias estaduais, em especial nos perímetros urbanos.
Segundo a Polícia Rodoviária, o policiamento com motos é marcado pela agilidade, com rápida mobilidade em meio ao tráfego intenso; flexibilidade, permitindo atuação em diferentes cenários, inclusive em locais de difícil acesso; surpresa, com atuação estratégica que dificulta a ação de infratores; e superioridade de meios, por meio de tecnologia, equipamentos e técnicas que garantem pronta resposta operacional.
"Esse modelo é considerado um dos métodos mais eficientes para reduzir o tempo de resposta a ocorrências, especialmente em áreas urbanas conectadas às rodovias, além de possibilitar fiscalizações dinâmicas e direcionadas, com atenção especial ao trânsito de motocicletas — frequentemente utilizadas para a prática de delitos como furtos, roubos e transporte ilícito de materiais", ressalta, em nota.
Tecnologia e capacidade operacional
As equipes do policiamento rodoviário empregam motocicletas de alto desempenho, como Yamaha Tracer 900 GT e BMW F850 GS. "Esses modelos se destacam pela potência, estabilidade, tecnologia embarcada e capacidade de deslocamento rápido, garantindo maior eficiência nas abordagens, acompanhamentos e patrulhamento preventivo", explica a corporação.
De acordo com a Polícia Rodoviária, o reforço no policiamento visa aumentar a percepção de segurança da população; intensificar fiscalização de trânsito e evitar sinistros; combater crimes praticados em corredores rodoviários e áreas urbanas adjacentes; e coibir a circulação de veículos irregulares e indivíduos envolvidos em práticas ilícitas.
"A iniciativa reafirma o compromisso do Policiamento Rodoviário com a preservação da ordem pública, a proteção da vida e a segurança viária, ampliando sua atuação estratégica também nos perímetros urbanos dos municípios da região", declara.