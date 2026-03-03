03 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MAIS AGILIDADE

PM Rodoviária ganha o reforço de motos nas ações de fiscalização

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar Rodoviária/Divulgação
A medida, segundo a corporação, amplia a presença policial em corredores de trânsito, acessos rodoviários e áreas de maior circulação de veículos, fortalecendo a prevenção e a repressão a infrações
A medida, segundo a corporação, amplia a presença policial em corredores de trânsito, acessos rodoviários e áreas de maior circulação de veículos, fortalecendo a prevenção e a repressão a infrações

A Polícia Militar (PM), por meio do Policiamento Rodoviário, está intensificando as fiscalizações no perímetro urbano dos municípios da região com o emprego estratégico do Programa de Policiamento com Motocicletas. A medida, segundo a corporação, amplia a presença policial em corredores de trânsito, acessos rodoviários e áreas de maior circulação de veículos, fortalecendo a prevenção e a repressão a infrações administrativas e crimes praticados nas rodovias estaduais, em especial nos perímetros urbanos.

Segundo a Polícia Rodoviária, o policiamento com motos é marcado pela agilidade, com rápida mobilidade em meio ao tráfego intenso; flexibilidade, permitindo atuação em diferentes cenários, inclusive em locais de difícil acesso; surpresa, com atuação estratégica que dificulta a ação de infratores; e superioridade de meios, por meio de tecnologia, equipamentos e técnicas que garantem pronta resposta operacional.

"Esse modelo é considerado um dos métodos mais eficientes para reduzir o tempo de resposta a ocorrências, especialmente em áreas urbanas conectadas às rodovias, além de possibilitar fiscalizações dinâmicas e direcionadas, com atenção especial ao trânsito de motocicletas — frequentemente utilizadas para a prática de delitos como furtos, roubos e transporte ilícito de materiais", ressalta, em nota.

Tecnologia e capacidade operacional

As equipes do policiamento rodoviário empregam motocicletas de alto desempenho, como Yamaha Tracer 900 GT e BMW F850 GS. "Esses modelos se destacam pela potência, estabilidade, tecnologia embarcada e capacidade de deslocamento rápido, garantindo maior eficiência nas abordagens, acompanhamentos e patrulhamento preventivo", explica a corporação.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o reforço no policiamento visa aumentar a percepção de segurança da população; intensificar fiscalização de trânsito e evitar sinistros; combater crimes praticados em corredores rodoviários e áreas urbanas adjacentes; e coibir a circulação de veículos irregulares e indivíduos envolvidos em práticas ilícitas.

"A iniciativa reafirma o compromisso do Policiamento Rodoviário com a preservação da ordem pública, a proteção da vida e a segurança viária, ampliando sua atuação estratégica também nos perímetros urbanos dos municípios da região", declara.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários