A Polícia Militar (PM), por meio do Policiamento Rodoviário, está intensificando as fiscalizações no perímetro urbano dos municípios da região com o emprego estratégico do Programa de Policiamento com Motocicletas. A medida, segundo a corporação, amplia a presença policial em corredores de trânsito, acessos rodoviários e áreas de maior circulação de veículos, fortalecendo a prevenção e a repressão a infrações administrativas e crimes praticados nas rodovias estaduais, em especial nos perímetros urbanos.

Segundo a Polícia Rodoviária, o policiamento com motos é marcado pela agilidade, com rápida mobilidade em meio ao tráfego intenso; flexibilidade, permitindo atuação em diferentes cenários, inclusive em locais de difícil acesso; surpresa, com atuação estratégica que dificulta a ação de infratores; e superioridade de meios, por meio de tecnologia, equipamentos e técnicas que garantem pronta resposta operacional.

"Esse modelo é considerado um dos métodos mais eficientes para reduzir o tempo de resposta a ocorrências, especialmente em áreas urbanas conectadas às rodovias, além de possibilitar fiscalizações dinâmicas e direcionadas, com atenção especial ao trânsito de motocicletas — frequentemente utilizadas para a prática de delitos como furtos, roubos e transporte ilícito de materiais", ressalta, em nota.

Tecnologia e capacidade operacional