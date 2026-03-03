O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru anunciou que está finalizando um Programa de Recuperação Fiscal (Refis) voltado aos condomínios do “Minha Casa, Minha Vida”, que acumulam cerca de R$ 7 milhões em dívidas com a autarquia. O tema foi discutido em audiência pública realizada na manhã desta terça-feira (3), na Câmara Municipal. O encontro foi convocado pelo vereador Pastor Bira (Podemos) e contou com a presença de parlamentares, secretários municipais, representantes do DAE e moradores dos residenciais.

Durante a reunião, o presidente do DAE, João Carlos Viegas da Silva, afirmou que o programa permitirá o parcelamento dos débitos com abatimento de juros moratórios. Ele também reforçou a necessidade de os condomínios manterem o pagamento regular das contas atuais para evitar o aumento da dívida.

Outro ponto debatido foi a individualização dos hidrômetros, apontada como alternativa para garantir maior controle e sustentabilidade financeira aos empreendimentos. Segundo Viegas, a medida depende de estudos técnicos e pode ser impactada pelo processo de concessão do esgoto, já que a futura concessionária deverá assumir a modernização do sistema.