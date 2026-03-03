A Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada pela Câmara Municipal de Bauru para apurar irregularidades na venda e destinação de sucatas da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb) relata agora o que já havia constatado: houve falhas administrativas relevantes nos controles patrimoniais da empresa e indícios que justificam investigação por órgãos externos. Como resultado das apurações da CEI e também de sindicância interna na empresa pública, o governo demitiu a então presidente Gislaine Magrini e os diretores Levi Momesso e Bruno Primo.

O relator da CEI, vereador Sandro Bussola (MDB), concluiu o relatório e enviou a seus pares do colegiado - os vereadores Marcelo Afonso (presidente), Arnaldinho Ribeiro (Avante), Marcio Teixeira (PL), Estela Almagro (PT), Julio Cesar (PP) e Edson Miguel (Republicanos). Conhecida como “CEI da Sucata”, a comissão analisou a destinação de bens classificados como inservíveis após o vendaval de 22 de setembro de 2025, que causou danos em diversas estruturas da cidade, incluindo a cobertura do Terminal Rodoviário Dirço Durval dos Santos.

No relatório final, a CEI afirma ter identificado fragilidades nos mecanismos de controle interno, lacunas documentais e inconsistências nos procedimentos administrativos relacionados à baixa e à destinação de bens públicos.

Fragilidade nos controles e falta de rastreabilidade