03 de março de 2026
TRÂNSITO

Queda de semáforo interdita quarteirão no Centro de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Bruno Freitas
Trecho onde teve queda dos postes de semáforo
Trecho onde teve queda dos postes de semáforo

As quedas de dois postes de semáforos situados no cruzamento da rua Agenor Meira com a avenida Rodrigues Alves, no Centro de Bauru, resultaram, nesta terça-feira (3), na interdição temporária do trânsito de veículos a partir da rua Bandeirantes, que antecede esse trecho. O local foi bloqueado e sinalizado pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb.

O motivo das quedas não foi explicado pela Emdurb. Segundo a empresa municipal, a previsão é de que a interdição permaneça ao longo de todo o dia.

