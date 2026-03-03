As quedas de dois postes de semáforos situados no cruzamento da rua Agenor Meira com a avenida Rodrigues Alves, no Centro de Bauru, resultaram, nesta terça-feira (3), na interdição temporária do trânsito de veículos a partir da rua Bandeirantes, que antecede esse trecho. O local foi bloqueado e sinalizado pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb.

O motivo das quedas não foi explicado pela Emdurb. Segundo a empresa municipal, a previsão é de que a interdição permaneça ao longo de todo o dia.