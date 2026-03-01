A influenciadora digital bauruense Ana Lorenzetti relata momentos de tensão e apreensão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após um incidente envolvendo a interceptação de um míssil lançado pelo Irã na região de Palm Jumeirah, neste sábado (28). Ela está no local, em um cruzeiro marítimo.
Em publicações feitas em seu perfil no Instagram, Ana afirmou que ela e o grupo com quem viaja estiveram no local na tarde do ocorrido, mas não no momento do incidente. Segundo informações divulgadas por autoridades locais, o projétil foi interceptado e provocou um incêndio em um edifício de um dos hotéis mais famosos do mundo. O fogo foi controlado pelas equipes de emergência. Quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.
A influenciadora também tranquilizou seguidores ao informar que o Burj Khalifa, um dos principais pontos turísticos da cidade e que havia sido visitado pelo grupo no mesmo dia, não foi atingido. De acordo com ela, a estrutura do emirado demonstrou rápida resposta e preparo para lidar com a situação.
“Dubai e os Emirados Árabes Unidos têm uma estrutura extremamente preparada para situações como essa e a segurança de moradores e visitantes continua sendo prioridade máxima”, escreveu.
Em entrevista à reportagem, Ana Lorenzetti informou que está a bordo do navio MSC Euribia, acompanhada da agência Carlos Volpe Viagens e um grupo de 17 passageiros. Segundo ela, apesar do susto inicial, houve momentos de tensão e medo, mas a situação foi conduzida com calma e profissionalismo.
Os passageiros têm recebido orientações constantes da companhia por meio de anúncios gerais e do aplicativo oficial do cruzeiro, além de alertas do próprio governo dos Emirados Árabes Unidos enviados aos celulares, recomendando que todos permaneçam em locais seguros e afastados de áreas abertas.
De acordo com a influenciadora, a programação da viagem foi completamente alterada. O navio não chegou a iniciar a navegação e a saída foi oficialmente cancelada pelas autoridades locais. O grupo aguarda novas orientações sobre o retorno ao Brasil, já que o espaço aéreo permanece fechado. Enquanto isso, os passageiros permanecem a bordo e, apesar da incerteza sobre os próximos passos da viagem, têm aproveitado a estrutura e as atividades do sistema all inclusive.
Ana também criticou a circulação de informações falsas nas redes e em veículos brasileiros, ressaltando que nenhum míssil atingiu diretamente Dubai, apenas destroços resultantes da interceptação. “Estamos em um dos países mais seguros e tecnológicos do mundo. No momento, o navio é o lugar mais seguro para nós, e seguimos aguardando novas informações com tranquilidade e fé”, declarou.
Saiba o que aconteceu
No sábado (28), Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi alvo de ataques com mísseis e drones em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. A ação foi atribuída ao Irã, como parte de uma retaliação a operações militares realizadas horas antes por Estados Unidos e Israel contra alvos iranianos. Sistemas de defesa aérea dos Emirados interceptaram a maior parte dos projéteis, mas destroços atingiram áreas urbanas, provocando incêndios, danos materiais e deixando pessoas feridas.
Um dos pontos afetados foi a região de Palm Jumeirah, onde a queda de fragmentos causou um incêndio em um edifício. O espaço aéreo do país chegou a ser temporariamente fechado, com impactos em voos e reforço nos protocolos de segurança. Apesar do susto, autoridades locais informaram que a situação foi rapidamente controlada e destacaram que as estruturas de emergência e defesa do país estão preparadas para responder a esse tipo de ocorrência.