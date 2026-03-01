A influenciadora digital bauruense Ana Lorenzetti relata momentos de tensão e apreensão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, após um incidente envolvendo a interceptação de um míssil lançado pelo Irã na região de Palm Jumeirah, neste sábado (28). Ela está no local, em um cruzeiro marítimo.

Em publicações feitas em seu perfil no Instagram, Ana afirmou que ela e o grupo com quem viaja estiveram no local na tarde do ocorrido, mas não no momento do incidente. Segundo informações divulgadas por autoridades locais, o projétil foi interceptado e provocou um incêndio em um edifício de um dos hotéis mais famosos do mundo. O fogo foi controlado pelas equipes de emergência. Quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico.

A influenciadora também tranquilizou seguidores ao informar que o Burj Khalifa, um dos principais pontos turísticos da cidade e que havia sido visitado pelo grupo no mesmo dia, não foi atingido. De acordo com ela, a estrutura do emirado demonstrou rápida resposta e preparo para lidar com a situação.