A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 88 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante de obras – 3 vagas
Ajudante geral - modificação em container marítimo – 1 vaga
Ajudante geral/servente – 1 vaga
Almoxarife – 4 vagas
Aprendiz de Recursos Humanos – 1 vaga
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente de vendas – 1 vaga
Assistente Financeiro – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado/controle de estoque – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 2 vagas
Auxiliar de entrega – 4 vagas
Auxiliar de Escritório – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de mecânico – 1 vaga
Auxiliar de Produção/carga e descarga – 5 vagas
Auxiliar geral – 5 vagas
Cozinheiro – 2 vagas
Dedetizador – 2 vagas
Encanador – 5 vagas
Estagiário – 1 vaga
Estágio para Estudantes de Economia/Administração/Gestão Comercial – 1 vaga
Gerente Administrativo/Contábil – 1 vaga
Gerente de loja – 1 vaga
Jardineiro – 5 vagas
Laboratorista de concreto – 1 vaga
Limpeza – 1 vaga
Livraria/atendimento e e-commerce – 1 vaga
Motorista (categoria D) – 2 vagas
Motorista carreteiro – 2 vagas
Motorista executivo – 1 vaga
Operador de prensa – 2 vagas
Operador de retroescavadeira – 2 vagas
Operador de telemarketing – 4 vagas
Pedreiro – 6 vagas
Pintor – 2 vagas
Professor de inglês – 2 vagas
Recepcionista – 1 vaga
Repositor – 1 vaga
Secretária executiva – 1 vaga
Serviços gerais – 1 vaga
Técnico de Informática (Hab Moto e Carro) – 1 vaga
Vendedor (a) – 3 vagas
Vendedor (a) de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – 1 vaga
Vendedor (a) externo – 1 vaga
Zelador – 2 vagas