OPORTUNIDADE

Emprega Bauru: veja mais de 80 vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Ilustrativa
Programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 88 novas vagas de emprego da semana.

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Ajudante de obras – 3 vagas

Ajudante geral - modificação em container marítimo – 1 vaga

Ajudante geral/servente – 1 vaga

Almoxarife – 4 vagas

Aprendiz de Recursos Humanos – 1 vaga

Assistente Administrativo – 1 vaga

Assistente de vendas – 1 vaga

Assistente Financeiro – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado/controle de estoque – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar de entrega – 4  vagas

Auxiliar de Escritório – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga

Auxiliar de mecânico – 1 vaga

Auxiliar de Produção/carga e descarga – 5 vagas

Auxiliar geral – 5 vagas

Cozinheiro – 2 vagas

Dedetizador – 2 vagas

Encanador – 5 vagas

Estagiário – 1 vaga

Estágio para Estudantes de Economia/Administração/Gestão Comercial – 1 vaga

Gerente Administrativo/Contábil – 1 vaga

Gerente de loja – 1 vaga

Jardineiro – 5 vagas

Laboratorista de concreto – 1 vaga

Limpeza – 1 vaga

Livraria/atendimento e e-commerce – 1 vaga

Motorista (categoria D) – 2 vagas

Motorista carreteiro – 2 vagas

Motorista executivo – 1 vaga

Operador de prensa – 2 vagas

Operador de retroescavadeira – 2 vagas

Operador de telemarketing – 4 vagas

Pedreiro – 6 vagas

Pintor – 2 vagas

Professor de inglês – 2 vagas

Recepcionista – 1 vaga

Repositor – 1 vaga

Secretária executiva – 1 vaga

Serviços gerais – 1 vaga

Técnico de Informática (Hab Moto e Carro) – 1 vaga

Vendedor (a) – 3 vagas

Vendedor (a) de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) – 1 vaga

Vendedor (a) externo – 1 vaga

Zelador – 2 vagas

