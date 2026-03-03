Esta terça-feira (3) marca os 100 dias que antecedem a Copa do Mundo de 2026, que será realizada com sede tripla, a partir de 11 de junho, no México, no Canadá e nos EUA. E o verde e amarelo, cores da Seleção Brasileira pentacampeã do mundo, já geraram polêmica em Bauru com a produção de uma terceira camisa do Noroeste, em 2021, que nem chegou a entrar em campo, devido a protestos das torcidas organizadas. A equipe estava na Série A3 do Campeonato Paulista.

E o motivo principal das queixas não era nem a polarização política entre o vermelho do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula, que é a mesma cor do time centenário de Bauru, e o verde e amarelo usados no marketing patriota de Jair Bolsonaro. O problema alegado principalmente pelos membros das organizadas Sangue Rubro e Falange Vermelha era relacionado a um dos rivais históricos do Norusca no século 20, o XV de Jaú. O Galo da Comarca tem como cor principal o verde, com detalhes em amarelo, embora as cores da bandeira do município de Bauru também sejam as mesmas da bandeira do Brasil.

A campanha

Segundo a diretoria do Noroeste à época, a campanha era encabeçada por setores empresariais da cidade contra o fechamento do comércio determinado pelo Plano São Paulo, do então governador João Doria, além de o clube pedir mais leitos de UTI e a abertura definitiva do Hospital das Clínicas, que funcionava apenas como hospital de campanha em 2021. Outra justificativa, que inclusive estampou frase nas costas da camisa, era o pedido de fortalecimento da produção de vacinas.

Elogios e queixas