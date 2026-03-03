O repórter Alexandre Colim, do Cidade 360, flagrou um acidente em que dois carros colidiram transversalmente, na manhã desta terça-feira (3), no cruzamento das ruas Machado de Assis e Rio Branco, na Vila América, região dos Altos da Cidade, zona Sul de Bauru. O local possui semáforos em ambos os lados e as causas do acidente, envolvendo um Volkswagen Gol e um Fiat Fastback, ainda serão apuradas.

Equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb prestaram atendimento no local. Os ocupantes de ambos os carros não se feriram. O programa Cidade 360º mostrou o trabalho ao vivo.

O trânsito ficou carregado e exigiu cuidado redobrado dos demais motoristas que passaram pelo local.