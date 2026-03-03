Nós, os humanos estamos vivendo – ainda não sabemos por quanto tempo – grandes preocupações. Os Estados Unidos – maior potência econômica e militar do planeta e Israel, vem mexendo em coisas que podem levar até à Terceira Guerra Mundial, temida por toda a humanidade, que sabe dos danos causados pela Primeira (1914-18) e pela Segurna Guerras (1939-1945) e já ouviu falar que as armas desenvolvidas a partir daqueles tempos – especialmente as nucleares – têm poderio para destruir a Terra e dizimas todos que nela vivem. O ataque dos EUA e Israel ao Irã – a república islâmica sucessora da Pérsia - agita todo o Oriente Médio e outras regiões e, ainda, poderá alterar a economia mundial na medida em que provocar a escassez do petróleo e o aumento em seus preços. Mas o pior é que o Irã dispõe de um programa nuclear que ninguém sabe ao certo qual a potência. O país diz que as substâncias radioativas destinanm-se ao uso pacífico, mas a desconfiança dos seus adversários é de que o sistema já possui material suficientes para montar bombas atômicas com elevado poder de destruição e matança. Sabemos também que os iranianos são ousados e têm toda a disposição de retaliar. Tanto que já atacou instalações dos EUA em todos os países vizinhos e promete fazer mais. A morte do aiatolá Ali Khamenei, dirigente iraniano, também tende4 a ter repercussões e represálias que poderão trazer perigo aos países que tiverem algum envolvimento no episódio ou parceria com os executores. Ações e reações tendem a levar o mundo ao conflito de repercussão inimaginável. Até porque, além das forças próprias, o Irã é visto também como o mantenedor e financiador de organizações terroristas de diferentes matizes e e capacidade.

Nós, os brasileiros, não podemos ignorar que estamos no meio da estrada que liga o conflito. O presidente Lula Lula, ativista de esquerda, e sua equipe já se pronunciaram contra Israel e Estados Unidos em diferentes oportunidades, detendendo seus companheiros esquerdistas nos diferentes embates. Nos primeiros dias do ano, quando os EUA ocuparam militarmente a Vewnezuela e aprisionaram o presidente Nicolás Maduro, Lula e o governo brasileiro protestaram. Tempos depois, o nosso presidente reuniu-se com outros esquerdistas latinoamericanos para criticar o presidente Donald Ttrump e nossas relações com a potência econômica e militar do norte é timultuada e até perigosa. Isso sem contar que Trump é parceiro ideológico do ex-presidente Jair Bolsonaro – hoje encarcerado – e pede sua libertação, que Lula e seus parceir5os políticos rejeitam. Não dá para esquecer que Trump tem o propósito de vencer – eleitoralmente ou até por outros me4ios – os governos esquerdistas que ainda estão no poder na América Latina (Cubá, Colômbia, Nicaragua e até o Brasil).

Torcemos para que Donald trump, embora tenha o formidável poder proporcionado pelos EUA, seja perspecaz o suficiente para evitar conflitos desnecessários e que possam lebvar ao sofrimento dos povo do seu pais e das outras nações. Que3 cultive boas relações para com isso também manter o fluxo comercial e tecnológico que ao longo de mais de dois séculos promoveram o desenvolvimento da região.