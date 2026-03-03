O Brasil de hoje apresenta um paradoxo inquietante. Enquanto indicadores econômicos como o desemprego de 5 % ao final de 2025, e a inflação, mantida abaixo de 5%, sugerem uma estabilidade superficial, uma análise mais profunda revela uma erosão silenciosa, porém devastadora, do ethos nacional. Essa prosperidade aparente mascara um conflito invisível: a degradação dos valores, das normas e da identidade coletiva que deveriam sustentar a coesão social e a perspectiva de futuro.

Essa dicotomia é a marca de um modelo que, ao longo de duas décadas, priorizou o alívio imediato e o conforto material em detrimento da construção de bases sólidas para o desenvolvimento. A proliferação de programas sociais distributivos, por exemplo, ao beneficiar cerca de 100 milhões de pessoas, tornou-se o emblema de um social-democratismo pragmático, focado na redistribuição e no estímulo à demanda doméstica. Contudo, esses ganhos convivem com uma realidade de violência crescente, com recordes em crimes como estupro e feminicídio, e uma corrupção que se dissemina por instituições estatais. A sociedade, por sua vez, fragmenta-se em clivagens raciais, sexuais e de classe, perdendo os valores agregadores de solidariedade, confiança e otimismo.

A raiz desse problema reside em um populismo que, ao privilegiar a aprovação de curto prazo, cria uma dependência crônica do Estado. Políticas de transferência de renda, quando desprovidas de contrapartidas que estimulem a autonomia e a produtividade, podem inadvertidamente reduzir a iniciativa individual e desincentivar o trabalho e o risco. O que se observa é uma espécie de “extrativismo reverso”, onde o Estado, ao invés de emancipar, aprisiona parcelas da sociedade em uma “armadilha de bem-estar”, substituindo a mobilidade social pela tutela estatal.