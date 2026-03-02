Botucatu - Uma guarda civil municipal do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), que estava em horário de folga, localizou, nesta segunda-feira (2), o cão Xamã, que havia sumido há dias de sua residência, deixando seus tutores desesperados.

O animal foi encontrado na região do Pátio 8, quando a GCM retornava de um supermercado para sua casa. "A agente avistou um cachorro com características semelhantes às de um animal que havia sido divulgado como desaparecido em grupo institucional da corporação", conta o órgão, em nota.

"O cão foi visto adentrando uma área de mata, momento em que a GCM realizou acompanhamento e conseguiu localizá-lo em meio à vegetação, bastante agitado e sujo. Foi dada ciência ao COI (Centro de Operações Integradas) e realizado contato com a tutora, que confirmou por meio de imagem enviada via aplicativo de mensagens tratar-se de seu cão".