A rua Batista de Carvalho, uma das mais famosas de Bauru, que tem até verbo próprio ('Batistar'), é palco de história e fatos no mínimo curiosos desde o seu surgimento, no século 19.

A história começa com a vinda do mineiro João Baptista de Carvalho, em 1885, para a vila do Espírito Santo da Fortaleza, onde abriu uma venda e se tornou vereador na primeira Câmara da vila. Como vereador, participou da sessão de transferência da sede do município da vila do Espírito Santo da Fortaleza para a vila de Bauru, em 1896. Construiu uma venda e mudou-se para Bauru em 1899.

A venda e a casa de João Baptista ficavam no cruzamento das atuais ruas Araújo Leite e Batista de Carvalho, onde existe uma revenda de motos. Na época a rua Araújo Leite era a "estrada que ligava" Bauru e Agudos. A vila de Bauru já possuía muitas ruas, todas de terra, e que após emancipação da vila de Bauru para cidade, começaram a receber denominações: Primeiro de Agosto, Araújo Leite, Ezequiel Ramos, mas a rua da venda do João Baptista, nada. Ficou esquecida.