A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Bauru executa, nesta terça-feira (3), uma manutenção emergencial na adutora de bombeamento do reservatório Santos Dumont, localizado na rua Maria Marques Chan. A intervenção é necessária para conter um vazamento identificado no viaduto do quilômetro 235+040 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú.

De acordo com o DAE, os trabalhos têm previsão de conclusão para o período da tarde. Durante o reparo, segundo a autarquia, o abastecimento ficará temporariamente prejudicado no Condomínio Residencial Jardim Colonial, Jardim Colonial (bairro aberto), Jardim Santos Dumont, Jardim Mary, Jardim Marabá e nos imóveis localizados na avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube.

A recuperação do sistema e a normalização da distribuição de água acontecerão de forma gradativa durante a noite de terça. O DAE recomenda o uso consciente da reserva domiciliar até a finalização do serviço, com prioridade para alimentação e higiene. Em casos emergenciais, o caminhão-pipa pode ser solicitado pelo 0800 771 0195, disponível para chamadas de telefones fixos e celulares.