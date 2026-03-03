A ViaRondon informa que realizará, nesta terça-feira (3), das 9h às 14h, interdição parcial da via marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no quilômetro 341, no sentido Interior-Capital, na altura da avenida Duque de Caxias, em Bauru, para a execução de serviço de substituição da grelha de drenagem existente no local.

O bloqueio será feito na faixa da direita da marginal leste. "A ViaRondon agradece a compreensão dos usuários e reforça a importância de atenção redobrada à sinalização no local", diz. "Para mais informações, os usuários podem entrar em contato com a ViaRondon pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelo WhatsApp (14) 99874-9424".