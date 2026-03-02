Morreu nesta segunda-feira (2), aos 99 anos, na capital paulista, o advogado, professor e promotor de Justiça aposentado Fernando da Costa Tourinho Filho, que durante muitos anos atuou em Bauru. Segundo o site Consultor Jurídico, em sua longa carreira, ele se tornou um dos mais influentes processualistas penais do Brasil, exercendo enorme impacto na formação de gerações de juristas e na consolidação do estudo do Processo Penal no país. O corpo do jurista deve ser cremado em São Paulo.

Nascido em Nova Viçosa (BA), em 20 de junho de 1926, Tourinho Filho graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Bahia em 1952, foi professor por mais de 50 anos e produziu obras fundamentais do Processo Penal brasileiro, usadas por estudantes, magistrados e profissionais jurídicos.

Entre elas, estão o Manual de Processo Penal, Processo Penal (4 volumes), Prática de Processo Penal e Comentários à Lei dos Juizados Criminais, consideradas referência na doutrina e frequentemente citadas em concursos públicos e práticas jurídicas.