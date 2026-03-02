A Polícia Civil de Barra Bonita prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (2), em Jaú, um homem de 44 anos suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência e proferir novas ameaças, calúnias e ofensas contra a sua ex-companheira, uma mulher de 41 anos, inclusive no ambiente de trabalho dela.

A vítima compareceu à delegacia relatando que o ex-companheiro, impedido por ordem judicial de manter contato com ela, vinha realizando ligações para seu local de trabalho, ofendendo-a e fazendo acusações falsas, inclusive utilizando calúnias para tentar prejudicar a sua imagem profissional.

Segundo a polícia, a mulher também apresentou áudio comprovando as ameaças e agressões verbais. Diante dos novos fatos, a equipe da Polícia Civil realizou diligências em dois endereços na cidade de Jaú. No segundo ponto indicado, próximo à avenida do Café, o suspeito foi localizado e detido.