A Polícia Civil de Barra Bonita prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (2), em Jaú, um homem de 44 anos suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência e proferir novas ameaças, calúnias e ofensas contra a sua ex-companheira, uma mulher de 41 anos, inclusive no ambiente de trabalho dela.
A vítima compareceu à delegacia relatando que o ex-companheiro, impedido por ordem judicial de manter contato com ela, vinha realizando ligações para seu local de trabalho, ofendendo-a e fazendo acusações falsas, inclusive utilizando calúnias para tentar prejudicar a sua imagem profissional.
Segundo a polícia, a mulher também apresentou áudio comprovando as ameaças e agressões verbais. Diante dos novos fatos, a equipe da Polícia Civil realizou diligências em dois endereços na cidade de Jaú. No segundo ponto indicado, próximo à avenida do Café, o suspeito foi localizado e detido.
Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência e teve pedido de prisão preventiva feito à Justiça em razão da reincidência das condutas e do risco à integridade física da vítima, mãe de dois filhos menores de idade que dependem de seu trabalho.
"A Polícia Civil reforça que não tolera violência contra a mulher e segue atuando firmemente para proteger vítimas, responsabilizar autores e combater esse tipo de crime. Casos de ameaças, descumprimento de medidas protetivas ou qualquer forma de violência devem ser denunciados imediatamente", orienta a corporação.