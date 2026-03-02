02 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FLAGRANTE

Homem é preso por ignorar protetiva e ameaçar ex no trabalho dela

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem ilustrativa
A Polícia Civil reforça que não tolera violência contra a mulher e segue atuando firmemente para proteger vítimas, responsabilizar autores e combater esse tipo de crime
A Polícia Civil reforça que não tolera violência contra a mulher e segue atuando firmemente para proteger vítimas, responsabilizar autores e combater esse tipo de crime

A Polícia Civil de Barra Bonita prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (2), em Jaú, um homem de 44 anos suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência e proferir novas ameaças, calúnias e ofensas contra a sua ex-companheira, uma mulher de 41 anos, inclusive no ambiente de trabalho dela.

A vítima compareceu à delegacia relatando que o ex-companheiro, impedido por ordem judicial de manter contato com ela, vinha realizando ligações para seu local de trabalho, ofendendo-a e fazendo acusações falsas, inclusive utilizando calúnias para tentar prejudicar a sua imagem profissional.

Segundo a polícia, a mulher também apresentou áudio comprovando as ameaças e agressões verbais. Diante dos novos fatos, a equipe da Polícia Civil realizou diligências em dois endereços na cidade de Jaú. No segundo ponto indicado, próximo à avenida do Café, o suspeito foi localizado e detido.

Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência e teve pedido de prisão preventiva feito à Justiça em razão da reincidência das condutas e do risco à integridade física da vítima, mãe de dois filhos menores de idade que dependem de seu trabalho.

"A Polícia Civil reforça que não tolera violência contra a mulher e segue atuando firmemente para proteger vítimas, responsabilizar autores e combater esse tipo de crime. Casos de ameaças, descumprimento de medidas protetivas ou qualquer forma de violência devem ser denunciados imediatamente", orienta a corporação.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários