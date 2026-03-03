Sessão tranquila

A sessão desta segunda-feira (2) da Câmara Municipal de Bauru foi tranquila do ponto de vista de polêmicas e embates entre oposição e situação. Os nove processos em pauta foram aprovados. A presidente do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres de Bauru, Gabriela Cristina Gavioli Pinto, fez uso da Tribuna no início da sessão legislativa para apresentar as diretrizes da nova gestão do Conselho para o próximo biênio.

Dívida com DAE 1

A Câmara Municipal promove Audiência Pública na manhã desta terça-feira (3), às 9h30, a para discutir uma solução para as dívidas de condomínios do Programa “Minha Casa, Minha Vida” junto ao DAE. A iniciativa é do vereador Pastor Bira (Podemos).

Dívida com DAE 2

Foram convocados para o encontro o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas; o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi; e a secretária municipal de Assistência Social, Ellen de Oliveira Rosetto Silva. Também foram convidados a prefeita Suéllen Rosim (PSD) e seu chefe de Gabinete, Leonardo Marcari; representantes do DAE e dos condomínios residenciais Chácara das Flores I, Chácara das Flores II, Água da Grama, San Sebastian, Arvoredo, Mirante da Colina, Santana, Eucaliptos, Ipê, Monte Verde I, Monte Verde II, Monte Verde III e Jardim TV.