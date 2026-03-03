Sessão tranquila
A sessão desta segunda-feira (2) da Câmara Municipal de Bauru foi tranquila do ponto de vista de polêmicas e embates entre oposição e situação. Os nove processos em pauta foram aprovados. A presidente do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres de Bauru, Gabriela Cristina Gavioli Pinto, fez uso da Tribuna no início da sessão legislativa para apresentar as diretrizes da nova gestão do Conselho para o próximo biênio.
Dívida com DAE 1
A Câmara Municipal promove Audiência Pública na manhã desta terça-feira (3), às 9h30, a para discutir uma solução para as dívidas de condomínios do Programa “Minha Casa, Minha Vida” junto ao DAE. A iniciativa é do vereador Pastor Bira (Podemos).
Dívida com DAE 2
Foram convocados para o encontro o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas; o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi; e a secretária municipal de Assistência Social, Ellen de Oliveira Rosetto Silva. Também foram convidados a prefeita Suéllen Rosim (PSD) e seu chefe de Gabinete, Leonardo Marcari; representantes do DAE e dos condomínios residenciais Chácara das Flores I, Chácara das Flores II, Água da Grama, San Sebastian, Arvoredo, Mirante da Colina, Santana, Eucaliptos, Ipê, Monte Verde I, Monte Verde II, Monte Verde III e Jardim TV.
Opção em nefrologia
Na Tribuna da Câmara Municipal, o vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante) anunciou uma boa notícia na saúde, fruto de uma conquista sua: a implantação do Ambulatório de Doença Renal Crônica (DRC) na Policlínica. O novo serviço começa a funcionar na primeira semana de abril e nasceu do diálogo com o médico nefrologista Leonardo Garnica e da parceria com a Secretaria de Estado de Saúde e Prefeitura Municipal.
Diagnóstico precoce
A Policlínica fica na avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 10-94, em frente ao Hospital Estadual de Bauru, na região do Núcleo Geisel. “O novo Ambulatório representa mais atendimento especializado, diagnóstico precoce e menos sobrecarga nos hospitais”, disse Arnaldinho. Por sinal, 12 de março é o Dia Mundial do Rim. Estima-se que entre 10 e 12 milhões de brasileiros sofram de doença renal crônica. A taxa de mortalidade apresentou uma tendência crescente entre 2009 e 2020, com maior impacto na população acima de 75 anos.
Reunião com Anac
O vereador Miltinho Sardin (PSD) relatou que nesta quarta-feira (4) irá receber, juntamente com a prefeita Suéllen Rosim (PSD), diversas autoridades ligadas ao setor de aviação no Aeroporto “Moussa Tobias”: o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Chagas; o CEO da Rede Voa, Marcel Gomes Moure, que administra o Aeroporto de Bauru; o secretário executivo do Ministério de Portos e Aeroportos, Tomé Monteiro; e o secretário nacional de Aviação Civil, Daniel Longo.
Retorno de voos
Segundo Sardin, essas autoridades vêm para uma visita institucional prévia a uma reunião a ser realizada nos próximos meses juntamente a empresas aéreas, para trabalhar efetivamente no aumento de voos entre Bauru e São Paulo. “O retorno dos voos é uma solicitação de mais de 40 prefeitos da região, que também pleiteiam o acréscimo de trechos que poderiam ser usados para complementar a capacidade das aeronaves que saem da região sul com destino a Brasília”, afirma Sardin.
Dobradinha à vista
Os vereadores e pré-candidatos a deputado estadual e federal Junior Rodrigues (PSD) e André Maldonado (PP) devem fazer uma dobradinha localizada para a eleição de outubro. Maldonado realizou um encontro no último sábado, em Bauru, do qual Junior participou. Também estiveram presentes o vereador Dário Dudário (PSD) e o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Jurandir Posca, entre outros amigos de Maldonado.
Sonho próximo
O vereador Emerson Construtor (Podemos) deixou um recado para os moradores do Jardim Ouro Verde, bairro que já tem 70 anos e nunca foi recapeado. Segundo ele, que vem lutando pelo serviço há um tempo, algumas quadras e ruas devem receber em breve a benfeitoria. O vereador também afirmou que o Núcleo Habitacional José Regino e a Vila Tecnológica são outras duas localidades que serão recapeadas em breve com recursos do Desenvolve SP. “Pode ir sonhando com essa notícia que vai sair do papel”, declarou aos munícipes.