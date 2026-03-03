Nesta segunda-feira (2), o Bauru Basket oficializou o lançamento do "passaporte da reta final" — uma iniciativa que reforça a conexão entre o time e a cidade no momento mais decisivo da temporada. Os torcedores que aderirem ao programa garantem acesso a todos os jogos restantes da equipe como mandante no NBB Caixa, incluindo os playoffs, além de contarem com uma série de benefícios exclusivos.

O público pode escolher entre três modalidades: R$ 49,90 para o plano de arquibancada; R$ 249,90 para o plano de cadeira cativa; e R$ 499 para o plano de cadeira de quadra. Vale destacar que os valores se referem aos pacotes completos, e não à mensalidade. Porém, é possível parcelar o pagamento em até três vezes.

Além do acesso às partidas, o passaporte dá prioridade para participação em ações durante os jogos — como dinâmicas, ativação de patrocinadores, sorteio de brindes e experiências exclusivas para crianças. A aquisição também dá o direito de acompanhar um treino do elenco profissional, com momento dedicado para fotos e autógrafos.