O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1, na noite deste domingo (1), na Arena Barueri, e fará a final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino. Maurício e Flaco López marcaram os gols da vitória alviverde. Calleri, de pênalti, diminuiu para o Tricolor do Morumbi.
A partida ficou marcada por muita reclamação com a arbitragem de Daiane Muniz. O São Paulo reclamou muito de um pênalti não marcado no início do segundo tempo por bola na mão de Gómez. Mais tarde, Daiane Muniz marcou pênalti que revoltou os palmeirenses. Vitor Castanheira, auxiliar de Abel, foi até expulso por reclamar das marcações da árbitra.
Será a sétima final de Paulistão seguida para o Palmeiras. Nas últimas seis edições, foram quatro títulos. As finais do Paulistão serão disputadas no dia 4 (quarta-feira) e 8 (domingo). O Novorizontino tem a melhor campanha e faz o jogo decisivo em casa, e o primeiro jogo tem mando do Palmeiras ainda sem a confirmação se será na Arena Barueri ou no Allianz Parque.
LANCES IMPORTANTES
Maurício abre o placar para o Palmeiras. Logo aos 8 minutos do 1º tempo, o Palmeiras roubou a bola no campo de ataque e armou um contra-ataque. Vitor Roque tentou passe para Maurício dentro da área, a zaga cortou, mas ela voltou para o Tigrinho. Ele tentou mais uma vez o passe para Maurício e deixou o meia na cara do gol para bater cruzado e fazer o 1 a 0.
Piquerez toma decisão errada, e Palmeiras perde grande chance para ampliar. Aos 42, Maurício roubou a bola no ataque mais uma vez, achou Vitor Roque na frente, e o atacante abriu para Piquerez livre dentro da área. O uruguaio bateu cruzado direto para fora ao invés de cruzar para Allan, que estava completamente livre na segunda trave para só empurrar para o gol.
Flaco López amplia para o Palmeiras após jogada ensaiada. Aos 12 minutos do 2º tempo, Andreas cobrou falta para Piquerez no lado esquerdo do ataque, o uruguaio cruzou na área, e a bola sobrou para Flaco López. O argentino dominou com a coxa direita e finalizou de esquerda, sem chances para Rafael. 2 a 0.
Banco do São Paulo vai à loucura com pênalti não marcado. Aos 5 minutos do 2º tempo, Lucas Moura tentou cruzar bola na área, e a bola bateu no braço de Gustavo Gómez. A árbitra Daiane Muniz não marcou a penalidade, e o VAR não chamou para a revisão.
Calleri diminui para o São Paulo em cobrança de pênalti. Marlon Freitas disputou bola com Bobadilla com o braço aberto e atingiu o pescoço do meio-campista. A árbitra Daiane Muniz marcou a penalidade dessa vez e revoltou os palmeirenses. Calleri bateu rasteiro no meio do gol e converteu. 2 a 1.
PALMEIRAS
Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Arias) e Maurício (Felipe Anderson); Flaco López (Lucas Evangelista) e Vitor Roque (Sosa). T.: Abel Ferreira.
SÃO PAULO
Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Luan (Danielzinho), Bobadilla (Cauly) e Marcos Antônio; Lucas (André Silva), Luciano e Calleri. T.: Hernán Crespo.
Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)
Árbitra: Daiane Muniz
Assistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa
VAR: Thiago Duarte Peixoto - Cartões amarelos: Gustavo Gómez e Piquerez (PAL); Marcos Antônio, Cauly e Sabino (SAO)
Gols: Maurício, aos 8 minutos do 1º tempo, e Flaco López, aos 12 minutos do 2º tempo (PAL); Calleri, aos 24 minutos do 2º tempo (SAO)