O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1, na noite deste domingo (1), na Arena Barueri, e fará a final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino. Maurício e Flaco López marcaram os gols da vitória alviverde. Calleri, de pênalti, diminuiu para o Tricolor do Morumbi.

A partida ficou marcada por muita reclamação com a arbitragem de Daiane Muniz. O São Paulo reclamou muito de um pênalti não marcado no início do segundo tempo por bola na mão de Gómez. Mais tarde, Daiane Muniz marcou pênalti que revoltou os palmeirenses. Vitor Castanheira, auxiliar de Abel, foi até expulso por reclamar das marcações da árbitra.

Será a sétima final de Paulistão seguida para o Palmeiras. Nas últimas seis edições, foram quatro títulos. As finais do Paulistão serão disputadas no dia 4 (quarta-feira) e 8 (domingo). O Novorizontino tem a melhor campanha e faz o jogo decisivo em casa, e o primeiro jogo tem mando do Palmeiras ainda sem a confirmação se será na Arena Barueri ou no Allianz Parque.