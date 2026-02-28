A partir de 1 de março de 2026, entra em vigor a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.665/2023, que reforça a exigência de previsão em Convenção Coletiva de Trabalho para o funcionamento do comércio em feriados. Em Bauru, no entanto, o setor já vem se adequando às regras desde setembro de 2025, quando a Convenção Coletiva 2025/2026 foi assinada prevendo as novas exigências.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e Região (Sincomércio), Wallace Sampaio, a mudança não pegou o comércio local de surpresa. "A portaria não é nova. Ela já tinha sido publicada anteriormente e teve sua vigência adiada para 1 de março. Por isso, desde setembro do ano passado nós já previmos na convenção coletiva a necessidade de autorização para o trabalho em feriados", explicou.

Atualmente, o comércio varejista possui autorização permanente para funcionamento aos domingos, garantida por lei federal específica. "Com relação aos domingos, não há alteração nenhuma para o comércio varejista. A mudança diz respeito exclusivamente ao trabalho nos feriados, que passa a depender de autorização prevista em convenção coletiva", detalhou Sampaio.