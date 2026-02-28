Morreu na manhã deste sábado (28), por volta das 7h40, no Hospital Beneficência Portuguesa, em Bauru, a advogada e escritora Valéria Maria Sant’Anna, aos 64 anos. Segundo apurado pela reportagem, a morte foi causada por complicações cardíacas e respiratórias. O velório reuniu familiares, amigos e integrantes da comunidade acadêmica, com homenagens e coroas de flores, segundo relatos. O sepultamento ocorreu às 16h, no Cemitério Jardim Ypê.

Bacharel em Direito e em atividade desde 1985, Valéria construiu uma trajetória de quase quatro décadas na área jurídica, com atuação em Direito Civil. Especialista em Direito Processual Civil, possuía MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV), formação em Contabilidade e era autora de 12 livros jurídicos publicados pela Editora Edipro. Também desenvolvia estudos nas áreas de Justiça Sistêmica e Constelação Familiar Sistêmica, aliando prática profissional, pesquisa e produção intelectual.

Integrante da Academia Bauruense de Letras, tomou posse em julho de 2024 na cadeira nº 31, cujo patrono é Hélcio Pupo Ribeiro, e havia sido eleita em novembro como primeira tesoureira para a gestão 2026–2027. Segundo a presidente da entidade, Olynda Bassan, Valéria teve papel fundamental na reorganização administrativa e financeira da instituição. “Era uma pessoa extremamente dedicada, organizada e preparada. Sua atuação nos dava respaldo jurídico e contábil. Vai fazer muita falta”, afirmou.