A apuração em curso no Departamento de Água e Esgoto (DAE) sobre irregularidades em procedimentos para a compra de peças e serviços de oficina foi para a Polícia, com queima de arquivo de documentos e ameaça de morte registrada entre servidores. Acionada a respeito da gravidade das consequências a partir de denúncia levantada no mês passado pela vereadora Estela Almagro (PT), a presidência da autarquia cita que "todas as providências de apuração em sindicância administrativa estão em andamento e medidas administrativas" estão em curso para a correção de procedimentos.

O caso trazido a público em postagem da rede social da vereadora Estela Almagro 'descamba' para agravantes. Informações agora apuradas pela reportagem também indicam necessidade de revisão na gestão, controle e monitoramento de procedimentos administrativos no DAE. A denúncia de irregularidades na contratação de serviço de oficina (da frota) é o ponto de partida. Mas os fatos pedem ampliação da apuração também sobre controles de estoque, compra de peças e outras ações.

Um contato anônimo, um dia após divulgarmos que o presidente do DAE João Carlos Viegas acolheu solicitação da Corregedoria e afastou 4 servidores para evitar interferência na apuração da denúncia relacionada ao serviço de freio realizado na oficina da Vila Engler, situou que ocorrera queima de arquivo, com apreensão de restos de documentos no fundo do Centro de Manutenção, no Jd. Ouro Verde.