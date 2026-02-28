Um carro Fiat Palio Weekend, desgovernado, invadiu o parquinho da Creche Berçário Rodrigues de Abreu, localizada na rua Santa Paula, 2-50, no Jardim Redentor, em Bauru, no final da manhã deste sábado (28). O acidente, que impressiona a quem passa pelo local devido às circunstâncias e riscos, deixou o condutor ferido.
Aparentando cerca de 50 anos, ele foi levado ao Pronto-Socorro Municipal com ferimento na cabeça. O Palio rompeu a cerca da escola e ficou com sua frente bastante danificada, tendo parado em cima de um canteiro, dentro do parquinho, ao lado dos brinquedos.
Por sorte, por ser sábado, não havia aulas nem crianças e funcionários no parquinho da creche. A Polícia Militar (PM) está no local e as causas do acidente ainda são desconhecidas.