28 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ACIDENTE IMPRESSIONA

Carro invade Creche Berçário no Jardim Redentor, em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
O carro rompeu a cerca da escola
O carro rompeu a cerca da escola

Um carro Fiat Palio Weekend, desgovernado, invadiu o parquinho da Creche Berçário Rodrigues de Abreu, localizada na rua Santa Paula, 2-50, no Jardim Redentor, em Bauru, no final da manhã deste sábado (28). O acidente, que impressiona a quem passa pelo local devido às circunstâncias e riscos, deixou o condutor ferido.

Aparentando cerca de 50 anos, ele foi levado ao Pronto-Socorro Municipal com ferimento na cabeça. O Palio rompeu a cerca da escola e ficou com sua frente bastante danificada, tendo parado em cima de um canteiro, dentro do parquinho, ao lado dos brinquedos.

Por sorte, por ser sábado, não havia aulas nem crianças e funcionários no parquinho da creche. A Polícia Militar (PM) está no local e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários