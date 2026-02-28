Um homem de 68 anos, identificado como Moacir Domingos Ventura Junior, foi encontrado morto na noite de quinta-feira (27) em uma residência localizada na avenida Jurandyr Bueno, quadra 1, número 129, no Parque União, em Bauru. Segundo informações de vizinhos, Moacir morava sozinho e não era visto há cerca de cinco dias. Preocupados com o desaparecimento, moradores próximos decidiram verificar a situação e acabaram encontrando o corpo já em estado de decomposição dentro da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) por volta das 19h para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver no endereço informado. Ao chegarem ao local, os policiais constataram a presença de uma equipe do Corpo de Bombeiros, que informou que o corpo já apresentava sinais avançados de decomposição.

Na sequência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu à residência e confirmou oficialmente o óbito. A autoridade policial também esteve no local para acompanhar a ocorrência e determinou a realização de exame perinecroscópico. As circunstâncias da morte serão investigadas.