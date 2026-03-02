Bauru ganha, a partir do dia 10 de março, um novo espaço dedicado à escuta e ao diálogo sobre cultura, sociedade e trajetórias profissionais. O podcast "Lugar de Fala", apresentado por Tobias Terceiro, será lançado no YouTube com episódios semanais, publicados sempre às terças-feiras.
A primeira temporada contará com oito entrevistas, com cerca de uma hora de duração cada. A proposta do programa é promover conversas aprofundadas com personalidades locais de diferentes áreas, abordando memórias, desafios profissionais, visões de mundo e reflexões sobre o presente e o futuro.
Entre os convidados da série de estreia estão o advogado Toninho Barros, o historiador Edson Fernandes, o produtor cultural Josué Kenji, o jornalista João Correa Filho, o produtor audiovisual Paulo Tonon, o diretor teatral Julio Zaicoski, o gestor público Gilson Carraro e a cantora Denise Amaral.
A diversidade de perfis busca ampliar o alcance do debate e valorizar experiências que contribuem para o desenvolvimento social, cultural e político de Bauru e região. A iniciativa também pretende aproximar o público de nomes e histórias que muitas vezes circulam fora dos espaços de maior visibilidade.
Produzido pelo Centro Cultural Tobias Terceiro/Terceiro Ato – Produções Audiovisuais, o projeto conta com apoio do Sindicato dos Bancários e Financiários de Bauru e Região. Além de uma série de entrevistas, o Lugar de Fala se propõe a funcionar como uma plataforma de valorização das narrativas locais, estimulando a construção de memória, identidade e pensamento crítico.
O podcast estará disponível no canal do Centro Cultural Tobias Terceiro no YouTube. As novidades e informações sobre os episódios também serão divulgadas nas redes sociais oficiais do projeto.