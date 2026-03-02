Bauru ganha, a partir do dia 10 de março, um novo espaço dedicado à escuta e ao diálogo sobre cultura, sociedade e trajetórias profissionais. O podcast "Lugar de Fala", apresentado por Tobias Terceiro, será lançado no YouTube com episódios semanais, publicados sempre às terças-feiras.

A primeira temporada contará com oito entrevistas, com cerca de uma hora de duração cada. A proposta do programa é promover conversas aprofundadas com personalidades locais de diferentes áreas, abordando memórias, desafios profissionais, visões de mundo e reflexões sobre o presente e o futuro.

Entre os convidados da série de estreia estão o advogado Toninho Barros, o historiador Edson Fernandes, o produtor cultural Josué Kenji, o jornalista João Correa Filho, o produtor audiovisual Paulo Tonon, o diretor teatral Julio Zaicoski, o gestor público Gilson Carraro e a cantora Denise Amaral.