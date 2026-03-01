01 de março de 2026
Um motorista foi preso por embriaguez ao volante na noite deste sábado (28), após fugir de uma abordagem da Polícia Militar e dirigir de forma perigosa por diversas vias de Jaú, a cerca de 56 quilômetros de Bauru.

De acordo com a corporação, a equipe se deslocava para atender uma ocorrência de desinteligência no bairro Nova Jaú quando avistou um veículo trafegando em zigue-zague pela avenida Fernando de Lúcio, com os faróis apagados. Em determinado momento, o carro chegou a subir no canteiro central da via, segundo o comunicado.

Os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga, percorrendo várias ruas e colocando em risco outros motoristas e pedestres. O acompanhamento terminou na avenida João Chamas, nas proximidades da rua Augusto Caseiro, quando o veículo perdeu o controle e subiu na calçada.

Durante a abordagem, segundo a PM, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez e passou a ofender a equipe. Ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro.

O condutor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e submetido à coleta de sangue na Santa Casa para exame de alcoolemia. O veículo foi recolhido administrativamente e o caso registrado.

