A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, infroma que concluiu na semana que terminou a força-tarefa para capinação e limpeza de áreas públicas. Ao todo, a pasta realizou a capinação e limpeza de 2.141.558 metros quadrados, o equivalente a 300 campos de futebol. Com a conclusão da força-tarefa, o serviço de capinação e limpeza vai seguir, com a programação já prevista em cada Regional Administrativa do município.
A força-tarefa começou pela região do Jardim Bela Vista, depois foi para as regiões da Vila Falcão, Jardim Redentor, Mary Dota, Distrito Industrial IV e Centro, e foi encerrada na região da Vila Independência. O serviço de capinação é realizado durante todo o ano nas praças, canteiros e áreas verdes do município, sendo reforçado nesta época de calor e umidade elevada com a força-tarefa. A prefeitura destaca que a população deve colaborar mantendo as suas calçadas e terrenos limpos.
Denúncias
O município possui, desde o ano passado, o aplicativo Conecta Bauru, uma ferramenta digital rápida e eficiente para o registro de denúncias de mato alto, sujeira e outros problemas. Com acesso gratuito nas plataformas Google Play e Apple Store, o aplicativo foi desenvolvido pela Geopixel, empresa que apoia prefeituras em todo o país a modernizar a gestão pública e desenvolveu a GeoPixel Cidades, plataforma já utilizada pela Prefeitura de Bauru para gerir o território urbano, e reúne diversos canais diretos com a prefeitura, permitindo que o cidadão acompanhe suas demandas em tempo real, com transparência e precisão.
Entre as funcionalidades disponíveis estão as seguintes
- Tapa-Buraco – Registro de locais que precisam de manutenção ou reparos emergenciais em ruas e avenidas, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito
- Cata Treco – Agendamento de coleta gratuita de objetos volumosos e materiais inservíveis (móveis, eletrodomésticos, entulho leve, etc.)
- Passeio Público – Solicitações relacionadas à construção ou manutenção de calçadas públicas, promovendo acessibilidade e mobilidade urbana
- Plantão Fiscal – Canal direto com a Secretaria da Fazenda para esclarecimento de dúvidas tributárias, como IPTU, taxas e processos fiscais
O Conecta Bauru está disponível para download em duas plataformas
- Google Play: Conecta Bauru – Android
- Apple Store: Pesquisar por Conecta Bauru
As denúncias são enviadas para a secretaria responsável, para que as medidas cabíveis sejam adotadas.