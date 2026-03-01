A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, infroma que concluiu na semana que terminou a força-tarefa para capinação e limpeza de áreas públicas. Ao todo, a pasta realizou a capinação e limpeza de 2.141.558 metros quadrados, o equivalente a 300 campos de futebol. Com a conclusão da força-tarefa, o serviço de capinação e limpeza vai seguir, com a programação já prevista em cada Regional Administrativa do município.

A força-tarefa começou pela região do Jardim Bela Vista, depois foi para as regiões da Vila Falcão, Jardim Redentor, Mary Dota, Distrito Industrial IV e Centro, e foi encerrada na região da Vila Independência. O serviço de capinação é realizado durante todo o ano nas praças, canteiros e áreas verdes do município, sendo reforçado nesta época de calor e umidade elevada com a força-tarefa. A prefeitura destaca que a população deve colaborar mantendo as suas calçadas e terrenos limpos.

Denúncias

O município possui, desde o ano passado, o aplicativo Conecta Bauru, uma ferramenta digital rápida e eficiente para o registro de denúncias de mato alto, sujeira e outros problemas. Com acesso gratuito nas plataformas Google Play e Apple Store, o aplicativo foi desenvolvido pela Geopixel, empresa que apoia prefeituras em todo o país a modernizar a gestão pública e desenvolveu a GeoPixel Cidades, plataforma já utilizada pela Prefeitura de Bauru para gerir o território urbano, e reúne diversos canais diretos com a prefeitura, permitindo que o cidadão acompanhe suas demandas em tempo real, com transparência e precisão.