O organismo feminino não é estático. Ao longo da vida, passa por oscilações hormonais constantes, do ciclo menstrual à gestação, do pós-parto à menopausa: e cada etapa influencia energia, qualidade do sono, composição corporal e ritmo metabólico.

Quando o estilo de vida passa a ser mais sedentário, o corpo perde um dos seus principais mecanismos de ajuste biológico: a prática regular de atividade física. Dados do Panorama Setorial - 4ª edição da Fitness Brasil publicado em 2025, mostram que, entre os que não realizam exercícios, 65% pertencem ao público feminino.

A maior concentração está entre 41 e 50 anos, fase marcada por sobrecarga pessoal e profissional e pelo início de transições hormonais relevantes.