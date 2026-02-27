Dois Córregos - Um motociclista de 20 anos morreu após colidir com um carro em um cruzamento no Centro de Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru), na noite desta quinta-feira (27) e, na sequência, atropelar uma mulher de 64 anos que atravessava uma das vias. A pedestre sofreu ferimentos leves e ficou internada em observação. Já os ocupantes do automóvel não se machucaram.

O acidente ocorreu no cruzamento da rua XV de Novembro com a avenida Fernando Costa, por volta das 19h20. Segundo o registro policial, por razões a serem esclarecidas, a moto conduzida pelo jovem, uma Honda XRE 300 Sahara, que trafegava pela rua XV de Novembro, envolveu-se em uma colisão com um Gol que seguia pela avenida Fernando Costa.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e atingiu uma mulher de 64 anos que atravessava a rua pela faixa de pedestres. Os dois foram socorridos por ambulâncias e encaminhados ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa do município. Em estado gravíssimo, com múltiplas lesões e fraturas, o jovem foi transferido para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu.