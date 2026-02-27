Duartina - A Câmara Municipal de Duartina (38 quilômetros de Bauru) abrirá inscrições para concurso público visando ao preenchimento de vagas para cinco cargos efetivos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 5,5 mil e os interessados devem se inscrever pelo site: https://portal.selecao.esdnonline.com/ . O edital completo pode ser consultado no site do Legislativo, pelo link https://camaraduartina.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/EDITAL-DE-CONCURSO-PUBLICO-No-012026-1.pdf .
De acordo com a Casa de Leis, as jornadas de trabalho variam entre 15 e 30 horas semanais, conforme o cargo, respeitando a organização administrativa da Casa e as atribuições específicas de cada função. Para Procurador Jurídico (salário de R$ 5.500,00), o requisito é inscrição ativa na OAB e experiência mínima de doze meses.
Para Contador (salário de R$ 5.000,00), é exigido inscrição ativa no CRC e experiência mínima de doze meses. Para Controlador Interno (salário de R$ 4.000,00), a exigência é diploma de bacharel em curso de Administração, Contabilidade, Direito, Economia ou Gestão Pública reconhecido pelo MEC.
Para Assistente Administrativo (salário de R$ 4.500,00), o requisito é diploma de bacharel em curso de Administração, Contabilidade, Direito, Economia ou Gestão Pública reconhecido pelo MEC. Já o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (salário de R$ 2.500,00) exige certificado de conclusão do Ensino Médio.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Internet, do dia 2 de março até as 23h59 do dia 9 de abril, por meio do site da banca organizadora, Escola Superior de Direito e Negócios (ESDN). A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para cargos de nível médio e de R$ 100,00 para cargos de nível superior.
A aplicação das provas objetivas, prático-profissionais e de redação está prevista para o dia 26 de abril, na Emef José Sabbag, em Duartina. O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da administração. Todos os cargos contam com atribuições detalhadas no edital, que também especifica requisitos completos, critérios de avaliação e conteúdo programático.