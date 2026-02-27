Duartina - A Câmara Municipal de Duartina (38 quilômetros de Bauru) abrirá inscrições para concurso público visando ao preenchimento de vagas para cinco cargos efetivos de níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 5,5 mil e os interessados devem se inscrever pelo site: https://portal.selecao.esdnonline.com/ . O edital completo pode ser consultado no site do Legislativo, pelo link https://camaraduartina.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/02/EDITAL-DE-CONCURSO-PUBLICO-No-012026-1.pdf .

De acordo com a Casa de Leis, as jornadas de trabalho variam entre 15 e 30 horas semanais, conforme o cargo, respeitando a organização administrativa da Casa e as atribuições específicas de cada função. Para Procurador Jurídico (salário de R$ 5.500,00), o requisito é inscrição ativa na OAB e experiência mínima de doze meses.

Para Contador (salário de R$ 5.000,00), é exigido inscrição ativa no CRC e experiência mínima de doze meses. Para Controlador Interno (salário de R$ 4.000,00), a exigência é diploma de bacharel em curso de Administração, Contabilidade, Direito, Economia ou Gestão Pública reconhecido pelo MEC.