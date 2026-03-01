Uma nova lei em São Paulo passou a estabelecer que condomínios não podem mais impedir a instalação de pontos de recarga para veículos elétricos, desde que sejam cumpridas as exigências técnicas, normas de segurança e regulamentações do Corpo de Bombeiros.

A medida tem ampliado o debate entre síndicos, moradores e administradoras, especialmente sobre infraestrutura elétrica, custos, responsabilidade técnica e adequações prediais.

Mas o impacto vai além do ambiente condominial e passa a ser um tema estrutural para o sistema elétrico da cidade.