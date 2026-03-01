Muitas famílias têm a rotina voltada para festas, viagens e encontros sociais. Nesse contexto, é importante garantir o bem-estar dos animais de estimação durante o período festivo, destacando medidas essenciais para preservar a saúde, a segurança e o conforto de cães e gatos em meio às comemorações.
Seja em eventos pet friendly, reuniões domésticas ou passeios com a família, é fundamental considerar as necessidades específicas de cada animal.
Ambientes com grande circulação de pessoas, música alta e estímulos intensos podem provocar estresse e desconforto.
Por isso, antes de levar o pet a qualquer programação, é recomendável avaliar se o local é adequado e seguro.
Em situações mais agitadas, manter o animal em seu ambiente habitual, com rotina preservada, costuma ser a melhor alternativa.
IDENTIFICAÇÃO EM DIA
O barulho característico das festas também exige atenção. A audição dos pets é mais sensível que a humana, o que pode causar ansiedade e até tentativas de fuga diante de sons elevados, fogos de artifício e buzinas. Manter a identificação atualizada, com coleira e plaqueta contendo telefone do responsável, é uma medida preventiva importante para eventuais imprevistos.
OBJETOS DE ALIMENTOS QUE OFERECEM RISCOS
Outro ponto de alerta são os enfeites e objetos típicos das festividades, como brilhos e acessórios decorativos. Esses itens podem ser atrativos para os animais e, se ingeridos acidentalmente, podem provocar intoxicações ou lesões internas. O mesmo cuidado vale para alimentos inadequados, bebidas alcoólicas, chocolates, plantas tóxicas e embalagens de sprays.
CONFORTO VEM ANTES DA ESTÉTICA
Para os tutores usam roupas e enfeites nos animais, a recomendação é priorizar conforto e segurança. Roupas leves, sem partes pequenas que possam ser engolidas e que não restrinjam movimentos são as mais indicadas. Além disso, é essencial respeitar o comportamento e a individualidade de cada pet, evitando forçá-lo a usar adereços caso demonstra incômodo.
HIDRATAÇÃO NO CALOR E CUIDADO COM AS PATAS
As altas temperaturas do verão brasileiro exige cuidados adicionais. A exposição ao sol intenso e ao calor excessivo deve ser evitada, especialmente em passeios ao ar livre. A hidratação constante é indispensável, com oferta de água fresca ao longo do dia. Também é necessário atenção ao contato das patas com ruas e calçadas quentes, que podem causar queimaduras nos coxins.
ALIMENTAÇÃO SEM MUDANÇAS BRUSCAS
No que diz respeito à alimentação, a orientação é manter a rotina nutricional habitual, mesmo durante deslocamentos ou eventos fora de casa. Levar as porções necessárias para o período e oferecer apenas petiscos próprios para animais são práticas que ajudam a prevenir distúrbios digestivos. O mercado conta atualmente com uma ampla variedade de snacks seguros e adequados, que podem ser utilizados como agrado sem comprometer a saúde.
EVENTOS PET FRIENDLY E ENCONTROS
Festas voltadas aos pets têm se tornado cada vez mais populares. Caso o tutor opte por esse tipo de programação, é fundamental verificar se o ambiente é controlado, com lotação adequada e estrutura preparada para receber os animais de estimação. Manter a carteira de vacinação e a vermifugação em dia também é indispensável para a participação segura em um ambiente com outros pets.
DICAS DE PROTEÇÃO
Ambiente seguro: Mantenha cães e gatos dentro de casa, com janelas e cortinas fechadas para reduzir o ruído e claridade, evitando fugas.
Refúgio: Crie um "quarto do pânico" ou "toca" (caixa de transporte aberta com lençol) para o pet se esconder, especialmente para gatos.
Abafamento de som: Utilize ruído branco, como ventiladores, rádio ou televisão em volume moderado, para camuflar as explosões externas.
Identificação: Garanta que seu pet esteja com coleira, plaquinha de identificação e, se possível, microchipado.
Técnicas de acalento: Utilize a técnica da faixa (faixa/bandagem), que traz sensação de segurança, semelhante a um abraço.
Treinamento (dessensibilização): Com dias de antecedência, coloque sons de fogos em volume baixo, aumentando gradativamente.
Distração: Ofereça brinquedos interativos e petiscos para desviar a atenção.
EXCESSO DE ENFEITES E PERFUMES
O uso excessivo de enfeites (roupas, laços, acessórios) e perfumes em animais de estimação é uma forma de humanização que pode trazer sérios riscos à saúde física e mental dos pets, indo contra o bem-estar animal.
Embora a intenção seja esteticamente agradável para os tutores, essas práticas podem causar dermatites, estresse, alergias respiratórias e até acidentes físicos.
O excesso de mimos pode ser interpretado pelo pet como desconforto, afetando sua saúde física e emocional.
Riscos do Excesso de Perfumes e Cosméticos
Irritação e Alergias: Perfumes, especialmente os humanos (que contêm álcool e outras químicas), podem causar dermatites, coceira intensa, vermelhidão, descamação e perda de pelo.
Problemas Respiratórios: O olfato dos cães e gatos é extremamente sensível. Aromas fortes podem causar espirros, tosse e dificuldades respiratórias, sendo perigosos para animais com asma ou bronquite.
Intoxicação por Ingestão: Ao se lamberem (grooming), os pets podem ingerir o perfume aplicado, resultando em vômitos, diarreia e intoxicação.
Óleos Essenciais Tóxicos: Difusores e aromatizadores com óleos essenciais (melaleuca, cítricos, alecrim) podem ser tóxicos para pets.
Riscos do Excesso de Enfeites e Roupas
Dermatites e Nós: O uso contínuo de roupinhas, especialmente em raças de pelo longo, causa atrito, resultando em nós que acumulam sujeira, impedem a respiração da pele e podem causar infecções.
Estresse e Desconforto: Acessórios apertados (coleiras, laços) ou tecidos incômodos podem causar estresse, limitação de movimentos e inibir o comportamento natural do animal.
Acidentes: Acessórios com partes pequenas podem ser engolidos. Roupas com muitos babados podem enroscar, e sapatinhos podem prejudicar a aderência natural das garras no solo.
Hipertermia: Roupinhas em dias quentes ou em pets com pelagem densa podem causar superaquecimento.
Recomendações para os Tutores
Priorize produtos pet: Utilize apenas produtos específicos para o pH da pele do seu pet, preferencialmente sem fragrância ou com cheiro suave.
Moderação na perfumação: Nunca borrife perfume diretamente no corpo ou rosto do animal. A recomendação é aplicar na escova, no pano de banho ou nas roupinhas (acessórios), mantendo longe da pele.
Respeite o comportamento: Se o animal demonstrar incômodo (se coçando, tentando tirar, parado), retire o acessório imediatamente.
Escovação é melhor que perfume: A forma mais segura de deixar o pet cheiroso é através de banhos periódicos (a cada 15 dias ou conforme orientação veterinária) e escovação regular.
Sem exageros
Cada vez mais, os pets se tornam parte da família, mas até que ponto os cuidados "de luxo" são realmente benéficos para eles? No Brasil, o mercado de produtos e serviços para animais de estimação já movimenta bilhões, com tratamentos que vão de banhos aromáticos a terapias alternativas. Mas enquanto os tutores buscam oferecer o melhor para seus cães e gatos, especialistas alertam para o risco de exageros. O que parece um mimo inofensivo pode, na verdade, causar desconforto, estresse e até afetar a saúde dos bichinhos.