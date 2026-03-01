Muitas famílias têm a rotina voltada para festas, viagens e encontros sociais. Nesse contexto, é importante garantir o bem-estar dos animais de estimação durante o período festivo, destacando medidas essenciais para preservar a saúde, a segurança e o conforto de cães e gatos em meio às comemorações.

Seja em eventos pet friendly, reuniões domésticas ou passeios com a família, é fundamental considerar as necessidades específicas de cada animal.

Ambientes com grande circulação de pessoas, música alta e estímulos intensos podem provocar estresse e desconforto.