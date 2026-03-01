Com a intensificação do calor em boa parte do Brasil, manter a casa fresca deixa de ser apenas uma questão de conforto e passa a ser um cuidado direto com a saúde, especialmente quando há idosos, crianças pequenas e animais de estimação no ambiente.
Esses grupos são mais sensíveis às variações térmicas e podem sofrer rapidamente com o excesso de calor, desidratação e desconforto respiratório.
Segundo Romenig Magalhães, supervisor de P&D da Gree Electric Appliances, o ar-condicionado pode ser um aliado importante nesse cenário, desde que utilizado de forma adequada.
"Idosos, crianças e pets têm maior dificuldade de regular a temperatura corporal. Ambientes muito quentes aumentam o risco de mal-estar, queda de pressão e problemas respiratórios. A climatização ajuda a manter o equilíbrio térmico e o bem-estar geral", explica.
ANIMAIS SOFREM
Cães e gatos não transpiram como os humanos e dependem da respiração ofegante e de outros mecanismos limitados para dissipar o calor. Em dias muito quentes, isso pode levar rapidamente ao estresse térmico.
"Ambientes abafados podem causar apatia, respiração ofegante e até quadros mais graves em animais. Manter o espaço ventilado e com temperatura estável faz muita diferença para a saúde dos pets", destaca o especialista da Gree.
Ele reforça que não é necessário transformar a casa em um ambiente excessivamente frio. "O ideal é manter uma climatização moderada e constante, evitando extremos. Isso garante conforto sem causar choque térmico para os animais."
"Mais do que conforto, a climatização adequada é uma forma de cuidado com quem está mais vulnerável ao calor. Quando bem utilizada, a tecnologia contribui para um ambiente mais saudável, equilibrado e seguro para toda a família, incluindo os pets", conclui o especialista da Gree.
CRIANÇAS E IDOSOS
No caso das crianças, o calor excessivo pode afetar o sono, a hidratação, o humor e até a disposição para atividades diárias. Já os idosos tendem a sentir menos sede e podem demorar a perceber sinais de desconforto térmico, o que aumenta o risco de desidratação e mal-estar.
"A climatização ajuda a criar um ambiente mais estável, favorecendo o descanso, a respiração e o conforto geral. Em quartos e salas, isso impacta diretamente a qualidade do sono e a rotina diária", afirma o supervisor de P&D da Gree.
TECNOLOGIA
Os aparelhos mais modernos contam com tecnologia Inverter, que ajuda a manter o ambiente confortável ao longo do dia, sem oscilações bruscas de temperatura.
Esse tipo de sistema permite que o compressor ajuste sua velocidade de forma contínua, evitando ligações e desligamentos constantes e garantindo maior estabilidade térmica.
Tecnologias como controle automático de funcionamento e modos inteligentes permitem que o equipamento se adapte ao uso do espaço.
"Essas funções evitam picos de funcionamento e mantêm a temperatura mais estável, o que é fundamental para quem passa muitas horas no mesmo ambiente, como pets que ficam sozinhos em casa ou idosos com mobilidade reduzida", explica Romenig.
Outro ponto importante é a qualidade do ar. Sistemas de filtragem mais eficientes ajudam a reduzir poeira, odores e partículas em suspensão, beneficiando principalmente pessoas e animais com sensibilidade respiratória.
COM SEGURANÇA
Além da tecnologia embarcada, alguns cuidados simples fazem toda a diferença no dia a dia.
• Manter filtros limpos e realizar manutenção periódica do equipamento;
• direcionar o fluxo de ar diretamente para pessoas ou pets;
• Manter portas e janelas fechadas durante o uso para evitar esforço excessivo do aparelho;
• Garantir acesso constante à água fresca, especialmente para animais, crianças e idosos.