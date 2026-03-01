Com a intensificação do calor em boa parte do Brasil, manter a casa fresca deixa de ser apenas uma questão de conforto e passa a ser um cuidado direto com a saúde, especialmente quando há idosos, crianças pequenas e animais de estimação no ambiente.

Esses grupos são mais sensíveis às variações térmicas e podem sofrer rapidamente com o excesso de calor, desidratação e desconforto respiratório.

Segundo Romenig Magalhães, supervisor de P&D da Gree Electric Appliances, o ar-condicionado pode ser um aliado importante nesse cenário, desde que utilizado de forma adequada.