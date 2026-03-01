Passar o verão em Socorro, no Circuito das Águas Paulista, é uma excelente sugestão para quem deseja evitar a agitação do litoral e aproveitar momentos de tranquilidade e acolhimento.
Localizada a cerca de 130 km da capital, está a uma hora de Campinas e próxima ao Sul de Minas e Vale do Paraíba, a cidade oferece uma variedade de atividades que contemplam ecoturismo, aventura, turismo rural, cultura e compras, tornando-se um destino ideal para crianças, adultos e até mesmo para pets, já que Socorro foi pioneira e se destaca como Destino Pet Friendly. Além de tudo isso, a cidade também é referência em turismo acessível e inclusivo.
Aproveitar o verão ao ar livre em Socorro é uma experiência revigorante. A cidade oferece uma combinação perfeita de natureza, tranquilidade e aventura, sendo um destino acolhedor para todos os tipos de viajantes e, certamente, proporcionará férias inesquecíveis para toda família.
Inserida à natureza deslumbrante da Serra da Mantiqueira, Socorro possui diversos roteiros com vivências ao ar livre e experiências únicas em seus Caminhos Turísticos.
Ao total são doze que abrigam pousadas charmosas, hotéis, hotéis fazendas, campings, parques, restaurantes, ateliês, cachaçarias, fazendas de café, ranchos e pesqueiros. Entre eles; Pereiras, Pedra Bela e Serrote, Rio do Peixe, Usina, Larvas de Baixo, Saltinho, Oratório, Pompeia, Mirante do Cristo, Livramento, Visconde e empreendimentos que ficam ao longo das rodovias Capitão Barduíno e Octavio de Oliveira Santos.
Nesta época do ano, atividades na água é uma boa dica para se refrescar e se divertir como rafting, canoagem, stand up padle, passeio ecológico de bote e banhos em cachoeiras. Para adrenalina no ar; circuito de tirolesas, tirolesa noturna, o balanço Swing Rock, parapente, balonismo, voo panorâmico são modalidades para apreciar a cidade e as montanhas do alto.
Já em terra firme; arvorismo, off road, quadriciclo, trilhas, mototurismo, cicloturismo e cavernas são algumas das atividades de aventura que a cidade oferece e tornarão as férias inesquecíveis.
Turismo rural
Para aqueles que buscam um contato mais próximo com o ambiente rural, em Socorro há diversas experiências autênticas como visitar centenárias fazendas de café, provar delícias do campo em ranchos como geleias, doces, mel, queijos produzidos de forma artesanal, degustar cachaças premiadas e licores, além de pesca esportiva fazem parte deste roteiro. Além de se conectar com a natureza, há passeios educativos e históricos. Passeios a cavalo, charrete e contato com o mundo animal. É uma oportunidade de aprender e se divertir em meio à natureza.
Centro Histórico e Centro de Compras
Além das atividades ao ar livre, Socorro também é rica em cultura e oferece ótimas opções para compras tanto artesanato quanto moda, já que a cidade é um polo importante de confecções de malhas com preços bem atrativos.
No artesanato, vale a visita ao Espaço do Artesanato, onde há diversas produzidas por artistas locais e a famosa renda Inhanduti, um importante elemento cultural passado de geração em geração, sendo um patrimônio cultural da cidade.
A técnica é caracterizada por bordados em fios de algodão com formas geométricas circulares com uma teia de aranha. Para os turistas que apreciam cultura, a cidade possui um charmoso centro histórico com diversas atrações culturais e arquitetônicas para se explorar.
O passeio pelo centro permite conhecer a história da cidade e seu patrimônio, oferecendo uma experiência mais tranquila e cultural.
É em Socorro, onde se construiu a primeira ponte de concreto do estado de São Paulo.
Há um passeio com guias da @explore.socorro que percorrem as ruas por uma hora e meia até a Praça da Matriz, detalhando fatos e personagens importantes.
Vale ainda uma passagem pelo Mirante do Cristo, do alto é possível ver a cidade incrustado no meio de morros e montanhas e ainda fazer compras no Empório do Cristo, onde reúne a produção local: artesanato, doces, geleias, cafés, cachaças, cervejas, refrigerantes e sorvete.
SERVIÇO
Para saber mais sobre as atividades, hospedagem, gastronomia e atrativos acesse o site da Associação do Turismo (Astur): www.socorro.tur.br