Passar o verão em Socorro, no Circuito das Águas Paulista, é uma excelente sugestão para quem deseja evitar a agitação do litoral e aproveitar momentos de tranquilidade e acolhimento.

Localizada a cerca de 130 km da capital, está a uma hora de Campinas e próxima ao Sul de Minas e Vale do Paraíba, a cidade oferece uma variedade de atividades que contemplam ecoturismo, aventura, turismo rural, cultura e compras, tornando-se um destino ideal para crianças, adultos e até mesmo para pets, já que Socorro foi pioneira e se destaca como Destino Pet Friendly. Além de tudo isso, a cidade também é referência em turismo acessível e inclusivo.

Aproveitar o verão ao ar livre em Socorro é uma experiência revigorante. A cidade oferece uma combinação perfeita de natureza, tranquilidade e aventura, sendo um destino acolhedor para todos os tipos de viajantes e, certamente, proporcionará férias inesquecíveis para toda família.