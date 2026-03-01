Em um mundo que se move em ritmo acelerado, há um canto na Europa onde o tempo para na celebração do amor. A República Tcheca, conhecida por sua arquitetura de contos de fadas e sua atmosfera nostálgica, consolida-se em 2026 como o destino preferido para casais que buscam uma conexão profunda através da história, do bem-estar e de paisagens que parecem pintadas à mão.
Desde os recantos míticos da Boêmia ou sob as estrelas da Morávia, o país convida os viajantes do mundo a sair da capital e escrever sua própria história em cenários que transcendem o comum. Apresentamos cinco destinos onde o romance está no ar.
1. Eský Krumlov: O refúgio do tempo
Este labirinto de fachadas renascentistas e sussurros do rio Moldava é, sem dúvida, uma das cidades mais belas e cinematográficas de toda a Europa. E transforma-se assim que a noite cai.
A experiência: Caminhar de mãos dadas pelo bairro de Latrán, pelas suas ruas de pedra, sob a luz suave de postes de luz antigos, e terminar com um jantar privado em um terraço de madeira sobre o rio.
O toque especial: Procure um restaurante com vista para o castelo iluminado; o som da água na pedra antiga cria um silêncio mágico que não existe durante o dia.
Localização: Boêmia do Sul. Logística: A 175 km de Praga. A viagem dura aproximadamente 2h15min por estrada.
2. Karlovy Vary: O elixir da elegância
Famosa por suas colunatas neoclássicas, esta cidade balneária evoca o luxo da aristocracia europeia do século XIX, oferecendo um refúgio de serenidade e relaxamento especialmente para casais.
A experiência: Nada simboliza melhor o romance tcheco do que um Beer Spa privado. Os casais mergulham em banheiras de carvalho com extratos naturais de lúpulo e levedura enquanto saboreiam cerveja artesanal à vontade.
O toque especial: Após o banho, relaxe em uma cama de palha de trigo ao lado de uma lareira.
Localização: Boêmia do Oeste.
Logística: A apenas 130 km da capital, acessível em 1h 45 min por estrada.
3. Castelo de Hluboká: Digno de um sonho
Inspirado no Castelo de Windsor, sua estrutura imaculadamente branca, seus detalhes góticos e seus jardins meticulosos fazem dele o epítome do romantismo na República Tcheca.
A experiência: Compre queijos e frutas locais, bem como uma garrafa de vinho tcheco, e caminhe até a parte de trás dos jardins do castelo para desfrutar de um piquenique longe do fluxo turístico. É uma experiência que parece ter sido tirada de um romance de época.
O toque especial: Encontre um lugar sob as árvores com vista para as torres brancas recortadas; é o lugar mais fotogênico de todo o país para um pedido de casamento ou um momento tranquilo.
Localização: Perto de eské Budjovice, Boêmia do Sul.
Logística: A 145 km de Praga, uma viagem de cerca de 2h de carro ou 2h e 30min de trem (via eské Budjovice).
4. Mikulov: Um brinde sob o sol
Com um ar mediterrâneo e rodeada por vinhedos, Mikulov é a capital espiritual dos amantes do vinho e das paisagens douradas na região vinícola da Morávia.
A Experiência: Ver o pôr do sol a partir de Svatý Kopeek (Colina Sagrada). Após uma caminhada suave.
O toque especial: Brinde com uma taça de Pálava (um vinho branco doce da região) enquanto o sol se põe atrás da silhueta do castelo barroco e dos infinitos vinhedos da Morávia.
Localização: Morávia do Sul (perto da fronteira com a Áustria).
Logística: A 250 km de Praga, a cerca de 2h30min de carro. A 93 km de Viena, a 70 minutos de carro.
5. Tel: O espelho da história
Tel é quase totalmente cercada por água (lagoas de peixes da época medieval), o que lhe confere um ar de "Veneza da Boêmia".
A experiência: Um passeio de barco a remo pelo lago Ulický.
O toque especial: Remar juntos lentamente enquanto se contempla o reflexo das casas renascentistas. Do centro do lago, o barulho da praça desaparece e tem-se uma vista única das muralhas e das torres da igreja que poucos turistas chegam a ver.
Localização: Região de Vysoina.
Logística: A 155 km de Praga, com um tempo de viagem de 1h 50 min por estrada.