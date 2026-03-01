Em um mundo que se move em ritmo acelerado, há um canto na Europa onde o tempo para na celebração do amor. A República Tcheca, conhecida por sua arquitetura de contos de fadas e sua atmosfera nostálgica, consolida-se em 2026 como o destino preferido para casais que buscam uma conexão profunda através da história, do bem-estar e de paisagens que parecem pintadas à mão.

Desde os recantos míticos da Boêmia ou sob as estrelas da Morávia, o país convida os viajantes do mundo a sair da capital e escrever sua própria história em cenários que transcendem o comum. Apresentamos cinco destinos onde o romance está no ar.

1. Eský Krumlov: O refúgio do tempo