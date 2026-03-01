Orelha & Orelhão poderia ser o nome de uma dupla sertaneja ou de um desenho animado que seria curtido e compartilhado por crianças do Brasil ou do mundo!
No entanto, Orelha é o nome de um animal, um cão, dizimado pelas mãos manipuladas de seres que não são seres, talvez por nunca quererem ser seres, mas somente e de mente só, ser!
O mundo parece-me cada vez mais Imundo, cheguei a crer que a Pandemia nos ensinaria alguma coisa, que seríamos no "Novo Normal", normais , mas como diria mestre Caetano Veloso: "De perto, ninguém é normal!".
A educação resvala em sentimentos, exemplos e sensações, o respeito é, quiçá, a consequência da causa da educação! Creio que a felicidade de Orelha e sua contagiante existência incomodaram o vazio de quem é cheio de ódio!
Não sei o que aprenderemos com a morte de Orelha, já houve outras e mais outras e parece sempre algo do "Novo Normal"! Somos ainda humanos?
A notícia de que os "Orelhões" serão extintos me fez retroceder no tempo, quantas vezes comprei as "fichas", virou até jargão: "Caiu a ficha?"
Andar quadras, metros, quilômetros para achar um "Orelhão", comprar fichas para se falar de amor, de boas e más notícias, de saudades, de emprego, de admissões e demissões!
Ir à Telesp e entrar em uma cabina ou cabine e ligar, fazer a mais esperada das ligações, marcar um encontro ou levar um fora, que saudades do "Orelhão".
Não sei se vocês já assistiram a "Durval Discos", toda resistência faz parte da existência e toda extinção altera alguma formação!
Foram-se Orelha & Orelhão. Que o primeiro seja reflexão para aprendermos com um animal o que podemos fazer como humanos e com o segundo que o momento é agora para ligarmos até para quem não liga ou não se liga!