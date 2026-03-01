Orelha & Orelhão poderia ser o nome de uma dupla sertaneja ou de um desenho animado que seria curtido e compartilhado por crianças do Brasil ou do mundo!

No entanto, Orelha é o nome de um animal, um cão, dizimado pelas mãos manipuladas de seres que não são seres, talvez por nunca quererem ser seres, mas somente e de mente só, ser!

O mundo parece-me cada vez mais Imundo, cheguei a crer que a Pandemia nos ensinaria alguma coisa, que seríamos no "Novo Normal", normais , mas como diria mestre Caetano Veloso: "De perto, ninguém é normal!".