A privatização das ferrovias no Brasil não foi um erro de gestão ou uma fatalidade; foi um massacre planejado. O que se operou na RFFSA foi uma amputação deliberada da inteligência industrial e o assassinato de um ecossistema social que pulsava no balanço dos vagões. Escrevo estas linhas fundamentada na minha experiência de quase 40 anos de trabalho e militância no Sindicato dos Ferroviários, onde acompanhei de perto cada etapa desta destruição.

É preciso coragem para dar nome aos bois: essa tragédia é um projeto de negligência suprapartidário. Uma política de terra arrasada que uniu todos os espectros políticos nas últimas décadas. 30 Anos de Inércia: A Noroeste como laboratório

Neste ano de 2026, completamos exatos 30 anos da primeira concessão ferroviária do país. Em junho de 1996, a nossa Noroeste do Brasil (SR-10) foi a primeira a ser entregue, servindo de bucha de canhão para um modelo destruidor. O que aconteceu em Bauru foi o espelho fiel do que se deu em cada uma das outras 17 superintendências da Rede Ferroviária Federal.