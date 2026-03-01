Parar por instantes é por vezes necessário quando é preciso mudar um cenário. Quando a doença é física, talvez, até seja visível, mas e aquela que aparentemente é invisível? Invisível para quem? Para os outros? Mas e para você? Você é quem sente, então não tem que se esconder: é preciso buscar ajuda médica para se proteger. Proteger de um mundo acelerado que exige, suga suas energias e pausar não é errado e nem fuga: é proteção!

Tudo pode ser substituível, mas a própria vida não. E muito menos a saúde, por isso, o autocuidado é imprescindível. É você quem precisa ter seu autocuidado, não seja displicente: seja inteligente!

A saúde é o seu maior patrimônio, não é algo que se barganhe, não queira dar conta de tudo o tempo todo, não se engane. Parar, às vezes, é preciso. Antes que seja tarde... Só você sabe como é essa dor e onde arde.