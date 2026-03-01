Está cada vez mais árduo conversar sobre política. Não porque o tema seja complexo ele sempre foi, mas porque se tornou refém da superficialidade. Poucos querem ler. Raros desejam aprender.

Quase ninguém aceita revisar convicções. Ainda assim, multiplicam-se especialistas autoproclamados, filósofos de grupo de WhatsApp, hermeneutas de manchete recortada.

A cronologia do debate público é sintomática. Primeiro, alguém compartilha um vídeo de procedência duvidosa. Depois, uma frase de efeito retirada de contexto. Em seguida, instaura-se o tribunal moral.